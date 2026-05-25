الكيلو بـ67 جنيه.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الإثنين انخفاضا ملحوظا بالبورصة والأسواق ، وسجل سعر الفراخ البيضاء 67 جنيها للكيلو، كما تراوح سعر كرتونة البيض بين 95 لـ 110 جنيهات.



أسعار الدواجن اليوم الإثنين

انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم الإثنين 25 مايو 2026 حيث سجل سعر الكيلو لـ 67 جنيها بالمزرعة وتصل للمستهلك بسعر 82 جنيها،

ووصلت أسعار الدواجن الأمهات لنحو 55 جنيها للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر 68 جنيها.

كما سجل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 75 جنيه وتصل للمستهلك 88 جنيهًا.

كذلك وصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 100 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات.

أسعار البانيه والأوراك



كما وصل سعر كيلو البانيه اليوم من 260 لـ 160 و 170جنيه في بعض المحلات.

وسجل سعر الأوراك من 70لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض



وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 90 جملة لتصل للمستهلك بسعر 105جنيهًا.

كماوية لسعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهات لتباع للمستهلك بنحو 100جنيهًا.

ويصل سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.