أخبار التوك شو | هل أسعار الطماطم انخفضت لـ 7 جنيهات للكيلو؟.. ومفاجأة بشأن الدواجن والبيض والدولار وحالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

هل أسعار الطماطم انخفضت لـ 7 جنيهات للكيلو؟.. متحدث الزراعة يجيب

شهدت أسعار الطماطم خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة وصل الكيلو في بعض المناطق لـ 70 جنيه، و50 جنيه، والكثير من المواطنين يسأل هل ستنخفض أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة، وهل بالفعل الأسعار انخفضت لـ 7 جنيهات، وما هو السعر العادل لـ كيلو الطماطم بعد ارتفاع تكلفة الانتاج.

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن أسعار الطماطم شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعًا نسبيًا استمر لعدة أيام، ثم عادت للانخفاض مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الكميات المزروعة من الطماطم تكفي للاستهلاك المحلي، مع وجود فائض للتصدير للخارج.



لم يصل مصر.. الصحة تكشف تفاصيل جديدة بشأن فيروس هانتا



تتجه أنظار المواطنين خلال هذه الفترة إلى طرق الوقاية وتعزيز المناعة، خاصة في ظل انتشار بعض الفيروسات التنفسية خلال هذه الأيام، والتي تثير القلق بين المواطنين «هانتا».

وقد قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن فيروس "هانتا" ليس فيروسًا جديدًا على العالم، وإنما هو معروف منذ عقود، موضحًا أن تسميته جاءت نسبة إلى المكان الذي تم اكتشافه فيه، مشيرًا إلى أن بعض الفيروسات مثل "إيبولا" تم التعرف عليها منذ ستينيات و"هانتا" منذ سبعينيات القرن الماضي والفصيلة المنتشرة عالميًا ليس لها لقاح.



أحذر التفاخر بالأضاحي على مواقع التواصل والتصوير خلال أداء الحج.. لهذا السبب

ينشغل الكثير من المواطنين خلال الأضحية بتصويرها، ونشرها على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وأيضًأ بعض حجاج بيت الله يصورون أنفسهم في أثناء مناسك الحج، وكلاهما لا يعلم أن هذا الأمر ينقص من الأجر.

وحذر الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من ظاهرة التباهى بالأضاحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المشكلة لا تكمن في التصوير أو النشر بحد ذاته، وإنما في النية التي تقف وراء هذا السلوك.

25 % انخفاضًا في أسعار الدواجن والبيض قبل عيد الأضحى

تشهد أسعار الدواجن والبيض خلال هذه الفترة وتحديدا قبل عيد الأضحى انخفاضات ملحوظة، وصلت إلى 25%، وذلك لآن الكثير من المواطنين يهتم بشراء اللحوم الحمراء.

وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن والبيض تراجعت بنسبة 20-25% خلال 4 أسابيع بسبب زيادة الإنتاج.



وأوضح الزيني خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” على “mbc مصر”، أن البيض تراجع 60% عن العام الماضي ليصل إلى 75 جنيهاً في المزرعة وهذا السعر أقل من التكلفة.

احذروا مخاطر اللحوم.. الصحة توجه رسائل عاجلة للمواطنين خلال عيد الأضحى



يعتبر عيد الأضحى المبارك، من المناسبات التي تجتمع فيها العائلة حول الأطعمة التقليدية واللحوم الطازجة، حيث تكثر الأكلات الدسمة مثل الفتة، ولذلك قدمت وزارة الصحة نصائح هامة للمواطنين بعد الاكثار من تناول اللحوم الحمراء، وأن هناك خط ساخن للتعامل مع الحالات التي تعاني من مشكلات صحية، وحذرت الصحة المواطنين من عمليات الذبح في الشوراع.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة رفعت درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع زيادة أعداد الطواقم الطبية خلال فترة الأعياد لضمان تقديم الخدمات الصحية بصورة فورية وفعالة.

وأوضح حسام عبد الغفار، خلال حواره ببرنامج “حديث القاهرة”، أن أولى النصائح الصحية خلال عيد الأضحى ترتبط بضرورة الاعتدال في تناول اللحوم، مع التأكيد على أهمية الحصول عليها من مصادر موثوقة، لتجنب أي مخاطر صحية قد تنتج عن مصادر غير آمنة.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 24 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.00 جنيه

سعر الشراء: 52.86 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 61.52 جنيه

سعر الشراء: 61.35 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.15 جنيه

سعر الشراء: 71.96 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.12 جنيه

سعر الشراء: 14.08 جنيه.

الدينار الكويتي

سعر البيع: 172.78 جنيه

سعر الشراء: 172.27 جنيه.



اعرف هتقبض إمتى.. تبكير صرف معاشات يونيو 2026 قبل عيد الأضحى

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدء صرف معاشات شهر يونيو 2026 مبكرًا قبل حلول عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، في إطار التخفيف عن المواطنين وتوفير السيولة المالية لأصحاب المعاشات والمستحقين قبل العيد، وفقا لما نقلته قناة الأولى المصرية.

موعد صرف معاشات يونيو 2026

وأكدت الهيئة أن صرف معاشات شهر يونيو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026، من خلال مختلف منافذ الصرف المعتمدة، والتي تشمل:

ماكينات الصراف الآلي ATM

مكاتب البريد المصري

فروع البنوك المختلفة

المحافظ الإلكترونية

ويأتي القرار ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم المالية دون تكدس أو معاناة.

اعرف سعر المتر بكام.. أسعار التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات



لا يزال ملف التصالح في مخالفات البناء يثير اهتمام المواطنين، بالتزامن مع استمرار الحديث عن تفاوت أسعار التصالح بين المناطق المختلفة، إلى جانب شكاوى متكررة من بطء الإجراءات وتأخر البت في عدد كبير من الطلبات المقدمة منذ سنوات.

ويأتي قانون التصالح ضمن جهود الدولة لتنظيم العمران وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، إلا أن التطبيق العملي لا يزال يواجه عدة تحديات تتعلق بالإجراءات التنفيذية وآليات اعتماد الملفات داخل بعض المحافظات.

الأرصاد: طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا.. وارتفاع تدريجي بالحرارة نهاية الأسبوع

كشفت الدكتورة منار غانم، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، مؤكدة أن الأجواء ستكون حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تسود أجواء معتدلة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن درجات الحرارة الحالية أقل من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام بنحو درجتين إلى 3 درجات، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل ما بين 30 و31 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن محافظات جنوب الصعيد هي الأعلى حرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 37 و38 درجة، بينما تشهد السواحل الشمالية أجواء معتدلة مع درجات حرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد وجود نشاط للرياح على عدد من المناطق، ما يساعد على تلطيف الأجواء خاصة خلال فترات المساء، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وحذرت من الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا لكنها غير مؤثرة بشكل كبير على حركة المرور.

التفاصيل الكاملة لاستعداد التحالف الوطني للعمل الأهلي لتوزيع لحوم الأضاحي

قال اللواء ممدوح شعبان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومدير جمعية الأورمان، إن التحالف يكثف استعداداته لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن العمل يتم من خلال تنسيق كامل بين الجمعيات الأهلية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون ازدواجية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع سارة سامي وأحمد دياب ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن عملية التوزيع ستشمل جميع محافظات مصر الـ27، مع التركيز على القرى والنجوع، بالتعاون مع أكثر من 5400 جمعية قاعدية، مشيرًا إلى أن المستهدف الوصول إلى أكثر من مليون أسرة.

وأضاف أن عمليات الذبح تتم داخل المجازر الحكومية المعتمدة وتحت إشراف الطب البيطري، لضمان سلامة اللحوم ومطابقتها للشريعة، لافتًا إلى ذبح أكثر من 1000 رأس ماشية داخل أحد المجازر الحديثة بمحافظة الفيوم، إلى جانب ذبح نحو 3000 رأس ماشية في البرازيل تحت إشراف لجان متخصصة، على أن يتم توزيع اللحوم فور وصولها إلى مصر.