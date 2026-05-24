احذروا مخاطر اللحوم.. الصحة توجه رسائل عاجلة للمواطنين خلال عيد الأضحى

يعتبر عيد الأضحى المبارك، من المناسبات التي تجتمع فيها العائلة حول الأطعمة التقليدية واللحوم الطازجة، حيث تكثر الأكلات الدسمة مثل الفتة، ولذلك قدمت وزارة الصحة نصائح هامة للمواطنين بعد الاكثار من تناول اللحوم الحمراء، وأن هناك خط ساخن للتعامل مع الحالات التي تعاني من مشكلات صحية، وحذرت الصحة المواطنين من عمليات الذبح في الشوراع.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة رفعت درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع زيادة أعداد الطواقم الطبية خلال فترة الأعياد لضمان تقديم الخدمات الصحية بصورة فورية وفعالة.

وأوضح حسام عبد الغفار، خلال حواره ببرنامج “حديث القاهرة”، أن أولى النصائح الصحية خلال عيد الأضحى ترتبط بضرورة الاعتدال في تناول اللحوم، مع التأكيد على أهمية الحصول عليها من مصادر موثوقة، لتجنب أي مخاطر صحية قد تنتج عن مصادر غير آمنة.

وشدد حسام عبد الغفار، على ضرورة الالتزام بالذ بح داخل المجازر والأماكن المخصصة لذلك، والابتعاد تمامًا عن الذبح في الشوارع، مؤكدًا أن الذ بح غير المنظم قد يعرض المواطنين لمخاطر صحية مباشرة، موضحًا أن الوزارة وفرت الخط الساخن للتعامل مع الحالات الطارئة، حيث يمكن التواصل عبر الخط الساخن 105، وخط الرعاية العاجلة 137، وخط الإسعاف 123، لافتًا إلى رفع كفاءة الاستجابة السريعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار حسام عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة تكثف الجولات الميدانية خلال فترة العيد ضمن خطة الاستعدادات والطوارئ الصحية، لمتابعة الخدمات الصحية والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المنشآت المختلفة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالنظام الدوائي للمرضى الذين يتناولون أدوية بشكل منتظم، محذرًا من التوقف أو الاضطراب في مواعيد الجرعات خلال أيام العيد، قائلاً: "متلغبطش في النظام الدوائي في فترة العيد".

كما حذر الدكتور ألفريد ميشيل، استشاري الأمراض الباطنة، من الإفراط في تناول اللحوم خلال فترات الأعياد، مؤكدًا أن تناول كميات كبيرة من البروتين الحيواني قد يؤدي إلى مشكلات صحية متعددة، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف ألفريد ميشيل، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر وحياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن منظمة الصحة العالمية حددت الكميات المناسبة من البروتين الحيواني يوميًا، والتي تتراوح بين 60 إلى 150 جرامًا كحد أقصى للفرد.

وأوضح ألفريد ميشيل، أن تجاوز هذه الكميات قد يتسبب في أزمات صحية لبعض الفئات، خاصة مرضى السكر، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، والنقرس، وأمراض الكبد والكلى والمرارة والقولون.

وأشار إلى أن الإفراط في تناول اللحوم يؤدي إلى ظهور أعراض مزعجة مثل التخمة، والانتفاخ، والحموضة، وارتجاع المريء، والإمساك، بالإضافة إلى زيادة الشعور بالخمول والكسل نتيجة بطء عملية الهضم.

وأكد ألفريد ميشيل، استشاري الأمراض الباطنة أن الاعتدال في تناول اللحوم هو الحل الأفضل للاستمتاع بوجبات العيد دون التعرض لمضاعفات صحية، مشددًا على أهمية تناول السلطات والخضروات إلى جانب اللحوم لتسهيل عملية الهضم وتقليل الشعور بالامتلاء.