حفاظا على سلامة أسرتك.. أخطاء شائعة عند تخزين اللحوم في الفريزر خلال العيد

خالد يوسف

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يبدأ كثيرون في شراء اللحوم وتخزينها في الفريزر، وهناك من ينتظرون حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك لنحر  الاضاحي وتخزين لحوم الحصة الخاصة بهم لاستخدامها على المدى الطويل، ما يدفعهم للاستعلام عن الطرق الصحيحة لتخزين اللحوم وتجميدها في الفريزر دون أن تتعرض للتلف، مع تجنب الأخطاء الشائعة.


أخطاء شائعة عند تخزين اللحوم في الفريزر

يحرص جهاز حماية المستهلك على توجيه النصائح للمواطنين للتعامل مع الأضاحي في عيد الأضحى المبارك ولحومها، لتجنب فسادها للحفاظ على صحة متناوليها.

وتتمثل الأخطاء الشائعة التي يجب اتخاذ الحذر منها عند تخزين اللحوم في الآتي:

1- تجنب التجميد البطيئ للحوم والحرص على اللجوء لطرق التجميد السريع.

2- تجنب اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون قدر الإمكان، وتخزين اللحوم التي تحتوي على نسبة دهون أقل.
3- تجنب اللحوم ذات الجودة القليلة في التجميد، واحرص على اختيار ذات الجودة العالية.

4- تجنب وضع ملح على اللحوم قبل تخزينها.

5- تجنب وضع اللحوم دون علبة للحفظ، واحرص على وضعها في عبوات غيرة منفذة الهواء.

6- تجنب تجميد اللحوم المفرومة لفترات طويلة، لأن صلاحيتها أقل من اللحوم العادية.

7- تجنب ترك اللحوم لفترات طويلة دون تجميد بعد تقطيعها، ويفضل وضعها في الفريزر للتجميد فور تقطيعها، لتجنب تراكم البكتريا عليها.

8- تجنب صهر اللحوم بشكل سريع عند طهيها، والحرص على استخدام طرق الصهر البطيئ.

9- تجنب صهر اللحوم وتجميدها أكثر من مرة.

كيف تحافظ على لون اللحمة الطبيعي؟

ينصح المتخصصون باتباع عدة خطوات للحفاظ على جودة اللحوم:

ـ تبريد اللحوم سريعًا بعد التقطيع


ـ حفظها في درجة حرارة مناسبة
ـ تقسيمها في أكياس صغيرة
ـ عدم غسلها بالماء بكثرة
ـ استخدام الفريزر بشكل صحيح. 

متى يجب التخلص من اللحمة فورًا؟

ينصح الأطباء بعدم المخاطرة وتجنب تناول اللحمة إذا ظهر عليها:

ـ لون أخضر أو أزرق
ـ رائحة كريهة قوية
ـ لزوجة واضحة
ـ عفن أو بقع غريبة

