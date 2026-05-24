هل أسعار الطماطم انخفضت لـ 7 جنيهات للكيلو؟.. متحدث الزراعة يجيب

شهدت أسعار الطماطم خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة وصل الكيلو في بعض المناطق لـ 70 جنيه، و50 جنيه، والكثير من المواطنين يسأل هل ستنخفض أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة، وهل بالفعل الأسعار انخفضت لـ 7 جنيهات، وما هو السعر العادل لـ كيلو الطماطم بعد ارتفاع تكلفة الانتاج.

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن أسعار الطماطم شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعًا نسبيًا استمر لعدة أيام، ثم عادت للانخفاض مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الكميات المزروعة من الطماطم تكفي للاستهلاك المحلي، مع وجود فائض للتصدير للخارج.

الطماطم

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة على إكسترا نيوز، مع الإعلامية خلود زهران، أن أسعار الطماطم انخفضت حاليًا لتسجل نحو 20 جنيهًا للكيلو، موضحًا أن الأسعار لم تسجل 7 جنيهات، لكنها تتراوح بشكل عام بين 15 و25 و30 جنيهًا، بحسب المناطق والجودة.

الطماطم

ولفت إلى أن أسعار الطماطم ستشهد مزيدًا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن وصول سعر الكيلو إلى 70 جنيهًا أمر غير مقبول، وأن البلاد ستدخل قريبًا في العروة الجديدة، ما سيؤدي إلى امتلاء الأسواق بالطماطم.

وأشار إلى أن مستلزمات الإنتاج ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، وأن السعر العادل للطماطم يتراوح بين 10 و15 جنيهًا للكيلو، موضحًا أن ارتفاع الأسعار يحدث عادة خلال فترات فاصل العروات.

وتابع أن الطماطم متوافرة طوال العام، وأن الارتفاعات السعرية تكون نتيجة الانتقال بين العروات الزراعية، وغالبًا ما تستمر لمدة أسبوع فقط.

الطماطم

كما أكد محمد نافع، رئيس رابطة تجار الخضار والفاكهة بسوق السادس من أكتوبر، أن أسعار الطماطم بدأت في التراجع خلال الأيام الأخيرة بعد موجة الارتفاع التي شهدتها الأسواق مؤخراً، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي وراء الأزمة كان ما يُعرف بـ«فاصل العروات» بين المواسم الزراعية.

وأوضح نافع، خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على قناة «MBC مصر»، أن أسعار الطماطم في سوق الجملة كانت مرتفعة حتى قبل ثلاثة أيام، قبل أن تبدأ في الانخفاض تدريجياً مع زيادة المعروض من الإنتاج الجديد.

وأشار إلى أن أسعار الطماطم في سوق الجملة تتراوح حالياً بين 15 و25 جنيهاً للكيلو، فيما تُباع للمستهلك في أسواق التجزئة بنحو 25 إلى 30 جنيهاً للكيلو، بعد أن وصلت في بعض المناطق إلى 60 و70 جنيهاً خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس رابطة تجار الخضار والفاكهة أن الرابطة أطلقت بالتعاون مع محافظة الجيزة وإدارة السوق مبادرة لتوفير منفذ بيع قطاعي داخل سوق الجملة، يتيح للمواطنين شراء الخضروات والفاكهة بأسعار الجملة، بهدف تقليل الفجوة السعرية بين سوق الجملة وأسواق التجزئة.

وأوضح أن أزمة ارتفاع الأسعار ترتبط بفترات الانتقال بين العروات الزراعية، حيث ينخفض الإنتاج في منطقة معينة قبل بدء الإنتاج بكثافة في منطقة أخرى، ما يؤدي إلى تراجع المعروض مؤقتاً وارتفاع الأسعار.

ونفى نافع أن يكون تصدير الطماطم سبباً في ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن السوق المحلية تعتمد بالأساس على آليات العرض والطلب، خاصة أن الطماطم من السلع سريعة التلف التي لا يمكن تخزينها لفترات طويلة.

وأكد أن الأسعار مرشحة لمزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة مع دخول إنتاج العروة الجديدة للأسواق، متوقعاً أن تصل الأسعار إلى نحو 30 جنيهاً أو أقل قبل عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن الطماطم من السلع التي تتأثر بشكل مباشر بتغيرات الإنتاج الموسمي، موضحاً أن السوق يشهد بشكل متكرر ارتفاعات مؤقتة يعقبها تراجع سريع مع زيادة المعروض.