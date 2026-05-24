الطماطم بـ 7 جنيهات.. الزراعة تكشف الحقيقة بعد أن وصلت لـ 70 جنيهًا

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن أسعار الطماطم شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعًا نسبيًا استمر لعدة أيام، ثم عادت للانخفاض مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الكميات المزروعة من الطماطم تكفي للاستهلاك المحلي، مع وجود فائض للتصدير للخارج.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة على إكسترا نيوز، مع الإعلامية خلود زهران، أن أسعار الطماطم انخفضت حاليًا لتسجل نحو 20 جنيهًا للكيلو، موضحًا أن الأسعار لم تسجل 7 جنيهات، لكنها تتراوح بشكل عام بين 15 و25 و30 جنيهًا، بحسب المناطق والجودة.

ولفت إلى أن أسعار الطماطم ستشهد مزيدًا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن وصول سعر الكيلو إلى 70 جنيهًا أمر غير مقبول، وأن البلاد ستدخل قريبًا في العروة الجديدة، ما سيؤدي إلى امتلاء الأسواق بالطماطم.

وأشار إلى أن مستلزمات الإنتاج ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، وأن السعر العادل للطماطم يتراوح بين 10 و15 جنيهًا للكيلو، موضحًا أن ارتفاع الأسعار يحدث عادة خلال فترات فاصل العروات.

وتابع أن الطماطم متوافرة طوال العام، وأن الارتفاعات السعرية تكون نتيجة الانتقال بين العروات الزراعية، وغالبًا ما تستمر لمدة أسبوع فقط.