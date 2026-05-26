الري ترفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى خلال إجازة عيد الأضحى

أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، توجيهاته إلى كافة قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات ومديري العموم، برفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين كافة أجهزة الوزارة لضمان حسن إدارة المنظومة المائية بكفاءة خلال فترة الإجازة.

وأكد وزير الري - في بيان اليوم - أهمية تفعيل غرف الطوارئ بجميع المحافظات، واستمرار انعقادها على مدار الساعة، مع الحفاظ على التواصل المستمر بين القيادات والمسئولين بمختلف الجهات التابعة للوزارة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مواقف طارئة قد تؤثر على سير العمل أو انتظام المنظومة المائية.

كما وجه الدكتور سويلم بمتابعة أجهزة وزارة الري المختصة للمناسيب والتصرفات المائية بشبكة الترع والمصارف على مدار اليوم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات، وتحقيق المناسيب الآمنة بمحطات مياه الشرب، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على المياه خلال فترة العيد.

وشدد الوزير على استمرار أعمال المرور الميداني من جانب مسئولي الري والصرف والميكانيكا، لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع والمنشآت المائية، والتأكد من جاهزية البوابات ومحطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية، مع رفع درجة الاستعداد للمعدات والحفارات ووحدات الطوارئ النقالي للتدخل السريع في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

كما أكد مواصلة أعمال المتابعة والرصد لأي تعديات على نهر النيل والمجاري المائية بمختلف المحافظات، والتعامل الفوري معها وإزالتها في مهدها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظاً على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية.

وفي الختام، تقدم وزير الري بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير واليمن والبركات.