أسعار تسلا موديل 3 بيرفورمانس في السعودية

كشفت شركة تسلا عن طرازها الجديد تسلا موديل 3 بيرفورمانس، وتنتمي موديل 3 لفئة السيارات السيدان الكهربائية، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، هيونداي أيونيك 5 N ، و بي إم دبليو i4 M50، وبولستار 4، وأودي Q6 E-Tron الفاخرة.

مواصفات تسلا موديل 3 بيرفورمانس

زودت سيارة تسلا موديل 3 بيرفورمانس بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية تميزت بـ صداد منحوت يضم فتحات تهوية سفلية مخصصة لتبريد المكابح المحدثة، وبها مصابيح ليد نحيفة وضيقة تعطي السيارة نظرة حادة وهجومية، وتم تحسين الكفاءة الهوائية وتقليل مقاومة الهواء لزيادة المدى الفعلي للبطارية.

بالاضافة إلي ان سيارة تسلا موديل 3 بيرفورمانس بها، عجلات رياضية ضخمة مقاس 20 بوصة ذات اللون الأسود المطفأ، وبها غطاء صندوق الأمتعة مزوداً بجناح صغير مصنوع من ألياف الكربون لزيادة القوة الضاغطة لأسفل، وبها صداد خلفي معاد تصميمه يضم ناشر هواء سفلي يعكس الهوية الرياضية للسيارة على الطرقات السريعة.

ويوجد بـ سيارة تسلا موديل 3 بيرفورمانس أيضا، شاشة مركزية ضخمة واحدة تدير كافة وظائف السيارة الحركية والترفيهية، وبها أزرار تعمل باللمس للإشارات على عجلة القيادة، وبها مساند رأس ثابتة مصممة بشكل مثالي لحماية الرأس من الحركة المفاجئة الناتجة عن عزم الدوران الفوري، وبها عزل صوتي للمقصورة بشكل ملحوظ عبر استخدام زجاج مزدوج لكافة النوافذ .

محرك تسلا موديل 3 بيرفورمانس

تحصل سيارة تسلا موديل 3 بيرفورمانس علي قوتها من محرك كهربائي، ويمكنها قطع مسافة 513 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتصل سرعتها القصوي إلي 201 كم/ساعة، وبها قوة 283 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتستمد سيارة تسلا موديل 3 بيرفورمانس قوتها من محرك كهربائي اخر، وتنتج قوة 340 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوي غلي 201 كم/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 600 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وبها نسخة تحصل علي قوتها من محركيين كهربائيين، وتنتج قوة 510 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوي غلي 261 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 569 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر تسلا موديل 3 بيرفورمانس

تباع سيارة تسلا موديل 3 بيرفورمانس في سوق السيارات السعودي بسعر 280 ألف ريال سعودي .