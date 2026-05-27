رئيس شعبة القصابين: زراعة الأعلاف محليًا مفتاح خفض الأسعار.. والعيد الكبير يأتي بخيره

أكد هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن التوسع في زراعة الأعلاف محليًا يمثل الحل الأساسي لخفض أسعار اللحوم بالأسواق، مشيرًا إلى أن الاعتماد الكبير على استيراد الأعلاف بالعملة الأجنبية يرفع من تكاليف تربية الماشية ويؤثر بصورة مباشرة على أسعار البيع للمستهلكين.

الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء

وقال عبد الباسط، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر"، إن الدولة اتخذت خطوات مهمة في هذا الملف، مضيفًا: "الدولة عملت اللي عليها.. والعيد الكبير بيجي بخيره"، في إشارة إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق استقرار السوق.

التوسع في زراعة الأعلاف

وأشاد رئيس شعبة القصابين بتوجيهات القيادة السياسية الأخيرة بشأن التوسع في زراعة الأعلاف، مثمنًا توجيه رئيس الجمهورية لوزير الزراعة بالبدء في زراعة 350 ألف فدان من الأعلاف بمناطق الظهير الصحراوي.

ووصف هذه الخطوة بأنها استراتيجية ومؤثرة على المدى الطويل، موضحًا أن زيادة إنتاج الأعلاف محليًا ستؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على انخفاض تكلفة الإنتاج وأسعار اللحوم في الأسواق.

الزراعة والجهات البيطرية

وفي سياق متصل، وجه عبد الباسط الشكر لوزارة الزراعة والجهات البيطرية على جهودها في حماية الثروة الحيوانية قبل موسم عيد الأضحى، مشيرًا إلى تنفيذ حملات وقوافل بيطرية مكثفة خلال الأشهر الماضية في مختلف المحافظات لتحصين الماشية وتقديم الرعاية الصحية للمربين.

الحفاظ على الثروة الحيوانية

وأوضح أن تلك الجهود ساهمت في الحفاظ على الثروة الحيوانية وضمان استقرار المعروض من الأضاحي خلال الموسم الحالي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر استقبلت موسم عيد الأضحى دون تسجيل أي أزمات صحية أو انتشار للأمراض الوبائية بين الماشية، كما لم يتم رصد حالات نفوق جماعي، مؤكدًا أن تضافر الجهود الحكومية والتخطيط الزراعي والرعاية البيطرية يمثل الطريق الأمثل لدعم السوق وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.