الآباء الكرمليون بمصر يفتتحون أعمال المجمع الرهباني العام

افتتح الآباء الكرمليون بمصر، أعمال المجمع الرهباني العام، بالاحتفال بالقداس الإلهي، الذي ترأّسه الأب كريستوفر ماري، مستشار الرئيس العام، والأب باولو دي كارلي، الوكيل العام للرهبنة الكرملية، طالبين نعمة الروح القدس، لقيادة أعمال المجمع، وخدمة الرهبنة، والكنيسة.

جاء ذلك بمشاركة الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة تريزا الأفيلية، بالمعادي.

وعقب القداس الإلهي، بدأت الاجتماعات التحضيرية للمجمع، حيث ناقش الآباء الكرمليون الرؤى، والخطوات الخاصة بالفترة القادمة، في روح من الأخوّة، والصلاة، والمسؤولية المشتركة، سعيًا إلى تعزيز رسالة الرهبنة، وخدمتها.