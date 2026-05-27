محافظ الوادي الجديد تؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك وتشارك الأطفال فرحتهم بصورا تذكارية

أدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بالمجمع الإسلامي الكبير بمدينة الخارجة، وسط حضورٍ كثيف من جموع المواطنين، وذلك بحضور اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، والسيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز ومدينة الخارجة، وفضيلة الشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف، ولفيفٍ من القيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشهدت ساحات الصلاة أجواءً من البهجة وتبادل التهاني بين المواطنين بمناسبة العيد، فيما حرصت المحافظ على مصافحة الأهالي وتقديم التهنئة لهم ، معربةً عن خالص أمنياتها بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية.

كما أضفت مشاركة الأطفال من مختلف الأعمار والتقاط الصور التذكارية مع الحضور أجواءً من البهجة والسرور، في مشهدٍ تقليدى عكس روح المحبة والتلاحم المجتمعي التي يتميز بها أبناء المحافظة خلال المناسبات والأعياد المختلفة.