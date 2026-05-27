محافظ الغربية يوزع هدايا الرئيس على الأطفال في شوارع المحافظة احتفالًا بعيد الأضحى المبارك

حرص اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، على توزيع الهدايا والألعاب والشوكولاتة والورود التي تحمل كروت تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على الأطفال في قرى ومدن المحافظة، لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

توجيهات محافظ الغربية

كما قدم المحافظ التهنئة للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم قضاء أوقات ممتعة والاستمتاع بأجواء الاحتفال، وتبادل التهاني مع المواطنين والتقاط الصور التذكارية معهم.

تحرك تنفيذي عاجل

وأعرب الأطفال وأسرهم عن سعادتهم البالغة بهدايا الرئيس، موجهين الشكر لفخامته على هذه اللفتة الطيبة التي أدخلت الفرح على قلوبهم في أيام العيد المبارك.