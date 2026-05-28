حالة الطقس في ثاني أيام عيد الأضحى.. ارتفاع الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدة استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع نشاط للرياح وتكون شبورة مائية صباحًا على عدد من الطرق.

أجواء صيفية على معظم المحافظات

أشارت الهيئة إلى أن الطقس يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، في حين تشهد محافظات جنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.

أما خلال فترات الليل والصباح الباكر، فتسود أجواء معتدلة نسبيًا على أغلب المناطق.

شبورة مائية على الطرق السريعة

وحذرت الهيئة من ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت أن الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، خصوصًا خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا.

أمطار خفيفة ورعدية على بعض المناطق

كما توقعت الهيئة فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية أن تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت أن بعض المناطق قد تشهد تكوّن سحب منخفضة يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على فترات متقطعة.

نشاط للرياح واضطراب البحر

وأكدت الأرصاد نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، مما يساعد أحيانًا على تلطيف الأجواء، إلا أنه يتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية على مناطق من البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة.

ومن المتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3.5 متر، مع زيادة سرعة الرياح لتصل إلى نحو 50 كيلومترًا في الساعة ببعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري

العظمى بين 31 و33 درجة

الصغرى بين 20 و21 درجة

السواحل الشمالية

العظمى من 25 إلى 28 درجة

الصغرى بين 18 و20 درجة

شمال الصعيد

العظمى بين 34 و36 درجة

الصغرى من 20 إلى 23 درجة

جنوب الصعيد

العظمى تصل إلى 40 درجة

الصغرى بين 25 و26 درجة

توصيات مهمة من هيئة الأرصاد

ودعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة وقت الظهيرة، مع الإكثار من شرب المياه والسوائل.

كما شددت على أهمية القيادة بحذر أثناء فترات الشبورة المائية، وضرورة متابعة النشرات الجوية بالنسبة للمصطافين والعاملين بالأنشطة البحرية بسبب اضطراب حالة البحر.