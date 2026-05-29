تفاصيل التقديم في منحة COMSATS University Islamabad للعام الدراسى 2026-2027

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة الخارجية بأن سفارة جمهورية باكستان الاسلامية قد أفادت بأن COMSATS University Islamabad قد أعلنت عن فتح باب التقدم للمنح الدراسية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا للفصل الدراسى الخريفى 2026 برسوم موحدة تعادل رسوم الطلاب الباكستانيين.

ينطلق في هذا الموعد.. التعليم العالي تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2026/2027 التعليم العالي تعلن عن منحة من المعهد الهندى للتكنولوجيا للعام الدراسى 2026-2027.. تفاصيل مسابقة متصدقش.. سلاح التعليم العالي لمواجهة الشائعات وتزييف وعي الشباب التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من رومانيا للعام الدراسى 2026-2027 وزير التعليم العالي والمجتمع الأكاديمي يهنئون الرئيس والشعب بعيد الأضحى المبارك وزير التعليم العالي يطالب بتكثيف معدلات العمل بالحرم الجديد للجامعة الأهلية الفرنسية قنصوة: الإسراع بإجراءات تدويل الجامعات المصرية وتصدير التعليم العالي وزير التعليم العالي يوجه الأعلى للجامعات بمراعاة احتياجات سوق العمل في تحديث لوائح البرامج الأكاديمية وزيرا التعليم العالي والشباب يبحثان دعم الرياضة الجامعية وزيرا الشباب والرياضة والتعليم العالي يبحثان دعم الرياضة الجامعية

آخر موعد للتقديم : 30 مايو 2026

ولمزيد من التفاصيل ذات الصلة باجراءات القبول ومعايير الأهلية وجدول القبول ونموذج الطلب وتفاصيل المنح الدراسية يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى تحت علامة التبويب ( الطلاب الدوليين ) :

https://ww2.comsats.edu.pk/internationalstudents/

أو عن طريق الايميل التالى :

[email protected]

علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.