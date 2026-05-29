دون إصابات.. السيطرة على حريق بمنطقة الخامسة بالإسماعيلية

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، في السيطرة على حريق اندلع بمنطقة الخامسة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وذلك بعد تدخل سريع من سيارات الإطفاء والإسعاف.

وكانت الأجهزة المعنية تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، وتمكنت القوات من إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وجود إصابات بشرية، فيما جارٍ حصر الخسائر المادية وبيان أسباب اندلاع الحريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.