إقبال متزايد بشواطئ الإسكندرية وتحذيرات من السباحة في شواطئ الغرب

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استقرار حالة البحر بالإسكندرية اليوم الجمعة، مع رفع الراية الخضراء بمعظم شواطئ القطاع الشرقي، بينما تواصل بعض شواطئ القطاع الغربي رفع الراية الحمراء حفاظًا على سلامة المواطنين.

نسب الإشغال بشواطئ القطاع الشرقي تراوحت بين 50% و70%

وأوضح تقرير الإدارة أن نسب الإشغال بشواطئ القطاع الشرقي تراوحت بين 50% و70%، مع رفع الراية الخضراء بجميع شواطئ القطاع الشرقي، إلى جانب شاطئي بحري المميز وأبو العباس التابعين لحي الجمرك، بما يسمح بالسباحة الآمنة.

فيما رفعت شواطئ حي وسط وباقي شواطئ حي الجمرك الراية الصفراء، والتي تعني ضرورة السباحة بحذر والالتزام الكامل بتعليمات رجال الإنقاذ حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن حالة البحر بالقطاع الشرقي تتراوح بين الهدوء والأمواج المتوسطة.

وعلى جانب القطاع الغربي، بلغت نسبة الإشغال العامة نحو 35%، بينما سجل شاطئ النخيل نسبة إشغال بلغت 25%، فيما وصلت نسبة إشغال المعدات بشاطئ الهانوفيل العام إلى 100%.

ورفعت شواطئ الهانوفيل والبيطاش وأبو يوسف الراية الصفراء، بما يشير إلى السماح بالسباحة بحذر، في حين رفعت باقي شواطئ القطاع الغربي الراية الحمراء التي تعني منع نزول البحر نهائيًا بسبب حالة الأمواج.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن حالة البحر بالقطاع الغربي تشهد أمواجًا متوسطة، مناشدة المواطنين بضرورة الالتزام بالرايات التحذيرية وتعليمات فرق الإنقاذ حفاظًا على سلامتهم.