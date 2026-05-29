70 أضحية للأسر الأكثر احتياجًا في الغربية.. والمحافظ: التكافل المجتمعي أهم مظاهر العيد

أشاد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بالدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به جمعية الأورمان في دعم الأسر الأولى بالرعاية، وذلك عقب تنفيذ أعمال ذبح ٧٠ أضحية وتوزيع لحومها على الأسر المستحقة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، ضمن جهود تعزيز التكافل الاجتماعي خلال عيد الأضحى المبارك.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الدولة حريصة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية الجادة يساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

وأضاف المحافظ أن ما تقوم به جمعية الأورمان يعكس نموذجًا ناجحًا للعمل الأهلي المنظم، مثمنًا جهود القائمين عليها في الوصول إلى الأسر المستحقة بمختلف أنحاء المحافظة، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الدعم ووصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار إلى أن أعمال الذبح تمت داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، وفق الاشتراطات البيئية والصحية والبيطرية، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة اللحوم المقدمة للمواطنين.

تحسين خدمات المواطنين

ومن جانبها، أوضحت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية أن توزيع اللحوم يتم وفق قواعد بيانات دقيقة للحالات الأولى بالرعاية، لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.