محافظ الوادي الجديد تتفقد تجهيزات مركز التدريب على علوم الحاسب الآلي (إبداع) بالداخلة

اختتمت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، جولتها الميدانية بمركز الداخلة بتفقد مقر مركز التدريب على علوم الحاسب الآلى ( ابداع مصر الرقمية) الجاري تجهيزه بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، يرافقها جهاد متولي رئيس المركز، وماهر حسين نائب أول رئيس المركز؛ وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات والمحافظة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية لبناء قدرات الشباب ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

واطلعت المحافظ على التجهيزات الفنية والإنشائية الجارية بالمقر، ومستوى جاهزية القاعات والمعامل المخصصة للتدريب، إلى جانب الإمكانات المستهدف توفيرها لدعم برامج بناء القدرات الرقمية في مجالات البرمجة والتحول الرقمي والعمل الحر، موجهةً بسرعة نهو الأعمال الجارية واستكمال تجهيزات البنية التكنولوجية وتوفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة؛ تمهيدًا لافتتاح المركز خلال الفترة القريبة المقبلة.