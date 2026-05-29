5 شهداء في غارات إسرائيلية على العباسية ودير قانون النهر.. ونزوح كثيف من القرى الجنوبية

أدت الغارة الإسرائيلية على مبنى عند مفرق العباسية، اليوم الجمعة، إلى استشهاد أربعة أشخاص، فيما أسفرت غارة أخرى استهدفت بلدة دير قانون النهر عن استشهاد شخص، في ظل تصعيد واسع تشهده قرى وبلدات جنوب لبنان.

وفي السياق، استهدف الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلى منزلاً في حي القاطع في بلدة الخرايب، وسط معلومات عن سقوط إصابات، بالتزامن مع شن سلسلة غارات على بلدات الغندورية وفرون والخرايب والمنصوري، ما أدى إلى حالة من الهلع بين الأهالي.

كما وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارًا إلى سكان بلدات وقرى أنصارية والخرايب وشبريحا وصرفند وعدلون وبيصرية، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، فيما تشهد هذه القرى حركة نزوح كثيفة مع استمرار التحليق والغارات الجوية.