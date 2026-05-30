قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لإعادة الحجيج.. رئيس بعثة الحج يعلن موعد انطلاق الجسر الجوي بين جدة والقاهرة
بعد فحوص طبية.. طبيب ترامب يؤكد أنه «مؤهل تماما» لأداء مهامه الرئاسية
مستشار المرشد الإيراني: ترامب يخون الدبلوماسية بمواصلته الحصار
الدفاع الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكرانيا في مقاطعة سومي
بعد شكاوى المواطنين.. الشيوخ يطالب بخطة طوارئ لعدم تكرار أزمة ماكينات الـ ATM بالأعياد
رحيل وشيك.. تفاصيل مخطط الوداد المغربي لخطف صفقة الأهلي
سفراء التتش.. حكاية غزو الموهوبين من شباب الأهلي دوريات أوروبا
طارق السيد بيشتغل إية؟.. تفاصيل خناقة جديدة بين ثنائي الأهلي والزمالك
خلاف أسري انتهى بمأساة.. مصرع فتاة قاصر على يد والدها في سوهاج
الأوقاف: لا يجوز تصوير الأضحية خلال التضحية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي
الذهب بين مكاسب أسبوعية وخسائر شهرية.. الأوقية تتراجع 1.7% وفجوة 105 جنيهات محليًا
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء الجسر الجوي لإعادة حجاج القرعة الثلاثاء المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د.هبة محمد عيد تكتب: غارقون في نعمك يا الله فلك الحمد

د. هبة محمد عيد
د. هبة محمد عيد

في زحام الحياة ينسى الإنسان أحيانًا حجم النعم التي يعيش بداخلها، يمر على أيامه وكأن الطمأنينة أمر عادي
وكأن الصحة شيء مضمون، وكأن وجود الأحبة حوله حق ثابت لا يمكن أن يتغير.

ثم تأتي لحظة صغيرة تكشف له كم كان غارقًا في رحمة الله دون أن يشعر؛ ولهذا كان الحمد من أرقى المشاعر الإنسانية والنفسية؛ لأن الإنسان حين يمتلئ قلبه بالامتنان يصبح أكثر هدوءًا واتزانًا وأقل صراعًا مع الحياة والناس.

فالروح الشاكرة لا تنشغل كثيرًا بمراقبة ما في أيدي الآخرين، ولا تتحول حياتها إلى سباق مستمر لإثبات التفوق أو جمع الانتباه، لكن المشكلة أن مجتمعاتنا الحديثة أصبحت تقوم على المقارنة أكثر من الرضا
وعلى الاستعراض أكثر من السكينة، حتى تحولت النعمة عند البعض من مساحة شكر إلى مساحة عرض وانتظار للإعجاب.

ومع هذا المناخ النفسي المضطرب ظهر الحسد بشكل أوضح وأقسى، ليس فقط كفكرة دينية أو روحية، بل كحالة نفسية واجتماعية معقدة، فالحاسد في حقيقته ليس دائمًا إنسانًا سيئًا بقدر ما هو شخص مثقل بالمقارنة والشعور بالنقص فيرى نعمة غيره وكأنها تذكير مؤلم بما يفتقده هو.

أما المحسود فغالبًا يكون إنسانًا بسيطًا يعيش حياته بعفوية دون أن يفهم لماذا تتبدل بعض القلوب كلما أشرقت عليه نعمة من الله أو شعر بالسلام والنجاح والاستقرار.

وفي مجتمعاتنا الشرقية تحديدًا، هناك ثقافة متناقضة تربينا عليها، نُطالب فيها بإظهار نجاحنا دائمًا، ثم نُفاجأ بكمية الحسد والضغوط والتدخلات التي تحاصرنا بعدها
ولهذا أصبح من الذكاء النفسي والروحي أن يتعلم الإنسان كيف يفرح دون استعراض، وكيف يحمد الله دون أن يحول حياته إلى معرض مفتوح للجميع، فالستر ليس ضعفًا كما يظن البعض، بل وعي؛ لأن بعض النعم كلما تعرضت للضجيج استنزفت طاقتها وهدوءها وبركتها.

كما أن الإفراط في كشف تفاصيل الحياة يجعل الإنسان يعيش تحت أعين كثيرة، ليست كلها صافية، ولا كلها تتمنى الخير بصدق.

وفي زمن السوشيال ميديا تحديدًا، أصبح البعض يقيس قيمته بكمية ما يعرضه لا بكمية السلام الذي يشعر به
فازدادت المقارنات، وتضخمت الغيرة، وأصبحت النفوس المرهقة تراقب حياة الآخرين أكثر مما تعيش حياتها الحقيقية.

ومن هنا تبدأ الحماية الحقيقية للروح، ليس بالخوف المرضي من الناس، ولا بالشك في كل من حولنا
بل بالقرب من الله، وبالامتنان الهادئ، وبالخصوصية الحكيمة، وبأن يدرك الإنسان أن ليس كل ما يُعرف يُقال
وليس كل ما نملكه يحتاج أن يراه الجميع.

كما أن من أهم وسائل النجاة النفسية أن يتوقف الإنسان عن ربط قيمته بنظرة الناس إليه، فالذي يعيش ليُبهر الآخرين لن يشعر بالشبع أبدًا، أما الذي يعيش ممتنًا لما عنده فسيشعر بالغنى حتى وسط النقص.

غارقون في نعمك يا الله فلك الحمد، الحمد على ما نراه
وما لا نراه، على ما أعطيت، وما منعت، وعلى لطفك الخفي الذي يحمينا من عيون البشر ومن أنفسنا أيضًا
فأجمل النعم ليست تلك التي تلمع أمام الناس، بل تلك الطمأنينة الهادئة التي يضعها الله في القلب، فتجعل الإنسان مطمئنًا حتى وسط فوضى العالم كله.

زحام الحياة الإنسان النعم الطمأنينة الصحة الحمد الذكاء النفسي والروحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

منتخب مصر

القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

محمد صلاح

تعليق ناري من ميدو بعد الهجوم على محمد صلاح بسبب إعلانه الأخير

منتخب مصر

موعد ومكان مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

اتحاد الكرة

الكاف يخطر اتحاد الكرة بموعد حاسم لتراخيص الأندية

الكاف

الكاف يوجه إنذارًا للأندية المشاركة إفريقيًا قبل انطلاق الموسم الجديد

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

أسوان تتحول إلى الأخضر.. زراعة 10 آلاف شجرة بمختلف مدن المحافظة

صورة أرشيفية

للتحقيقات.. حبس عامل أنهى حياة ابنته القاصر في سوهاج

زراعة المنوفية

حملات مكثفة لزراعة المنوفية لمتابعة حماية الأراضي والزراعات الصيفية ومراقبة منسوب المياه

بالصور

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

بي واي دي تختبر Great Han الجديدة.. سيدان كهربائية فاخرة بمدى يقترب من 1000 كم

Great Han
Great Han
Great Han

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد