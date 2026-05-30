"متبقيات المبيدات" يرفع الطوارئ في العيد.. وتحليل 1500 عينة خلال 72 ساعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار العمل بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة على الأغذية وضمان تدفق الصادرات الزراعية المصرية دون توقف، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

استقبال وتحليل ما يزيد على 1500 عينة من الحاصلات الزراعية والأغذية

ومن جانبها، قالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن المعمل نجح خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى في استقبال وتحليل ما يزيد على 1500 عينة من الحاصلات الزراعية والأغذية، وإصدار الشهادات الخاصة بها بنجاح، وذلك من خلال المعمل الرئيسي وفرع الإسماعيلية، في إطار جهود الوزارة لدعم المصدرين.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق بين المقر الرئيسي للمعمل وفرع محافظة الإسماعيلية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العينات الوافدة من مختلف المحافظات والمناطق الإنتاجية، بالإضافة الى استمرار العمل داخل المعامل على مدار الساعة بنظام الفترات المتناوبة بين الباحثين والفنيين والإداريين لضمان سرعة الفحص، بالإضافة الى الالتزام بالتوقيتات الزمنية القياسية لتحليل العينات وإصدار الشهادات المعتمدة، مما منع حدوث أي تكدس أو تأخير لعمليات الشحن والتصدير في الموانئ ومنافذ الحجر الزراعي.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار الدور الرقابي والهام الذي يلعبه المعمل للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية، إلى جانب التأكد من سلامة وجودة الأغذية المطروحة في السوق المحلي للمواطنين خلال أيام العيد.