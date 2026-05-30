بفستان مجسم.. نانسي عجرم تستعرض رشاقتها | صور

شاركت الفنانة نانسي عجرم ، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة نانسي عجرم

خطفت نانسي عجرم الانظار بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل الذي جمع بين اللون الفضي والموف.

وتزينت نانسي عجرم ، بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.