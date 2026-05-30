قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد فارس يدعم أقطاي: لا يجب التنازل عن حلم كأس العالم 2030
عزيز الشافعي يحتفي بـ ألبوم حماقي: أغنيتان لهما قصة سأحكيها قريباً
رئيس الوزراء يغادر المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي
القصة الكاملة لـ محامية عاشت مأساة الطلاق والرؤية .. نهاد الرشيدي فقدت حياتها أمام طفلتها بعد صراع طويل على الحضانة
مش مصدق إزاي.. خالد منتصر يسخر من رفع فيلم أسد من دور العرض
العلاج الحر بالبحيرة يغلق 65 منشأة طبية مخالفة وينذر 70 آخرين
نهائي كأس عاصمة مصر يقترب.. صراع قوي على بطاقتي التأهل للمباراة النهائية
فتحي سند: أكرم توفيق ورقة رابحة لأي فريق قادر على شغل أكثر من مركز
مواعيد مباريات اليوم السبت 30-5-2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات
سعر الذهب عيار 18 يسجل5807 جنيها في رابع أيام العيد
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد .. وصفات شهية للتوفير بعد العزومات
يوم النفر الثاني بدأ منذ دقائق.. فيه يكرم الله عباده بنعيمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس تعلن آخر موعد للتقديم في برنامج الكوادر الأكاديمية للمصانع

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

في إطار توجه الدولة نحو تعميق الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي، وتعزيز دور البحث العلمي التطبيقي في دعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية الصناعة المصرية ، بما يسهم فى دعم الأقتصاد الوطني، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، تأتي مبادرة برنامج الكوادر الأكاديمية للمصانع Faculty to Factory Program ( أكاديميًا و صناعة )، التي أطلقها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها إحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى بناء نموذج فعّال للتكامل بين المعرفة الأكاديمية واحتياجات الصناعة.

ويمثل البرنامج منصة مبتكرة قائمة على التحديات الصناعية الواقعية، حيث يتيح للباحثين والأكاديميين العمل داخل المصانع المصرية على مشكلات إنتاجية حقيقية، بهدف تطوير حلول تطبيقية مباشرة قابلة للتنفيذ داخل بيئة العمل، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، بعيدًا عن الطابع النظري التقليدي للأبحاث أو الأدوار الاستشارية غير التطبيقية.

ويستهدف البرنامج مختلف التخصصات الأكاديمية، ولا يقتصر على القطاعات الهندسية أو العملية فقط، بما يعكس توجهًا شاملًا نحو توظيف الخبرات العلمية والمعرفية في خدمة التنمية الصناعية بمفهومها المتكامل.

ويمنح البرنامج الفرصة للباحثين للعمل بدوام كامل داخل المصانع لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر، وفق خطة تنفيذية متدرجة تبدأ بمرحلة الاندماج داخل بيئة العمل الصناعية، يليها تحليل التحديات القائمة، ثم تصميم وتطوير حلول عملية أو نماذج أولية قابلة للتطبيق والتنفيذ.

ويُشترط أن يكون الباحث الرئيسي عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات الحكومية أو المراكز والمعاهد البحثية الحكومية، وحاصلًا على درجة الدكتوراه في تخصص ذي صلة، مع التفرغ الكامل للعمل داخل المصنع طوال مدة المشروع، ويفضل أن يكون في مرحلة مهنية مبكرة، دعمًا لإعداد كوادر بحثية قادرة على الدمج بين العمق الأكاديمي والخبرة التطبيقية داخل البيئات الصناعية.

كما يشترط أن يكون المصنع المضيف كيانًا صناعيًا مصريًا قائمًا يعمل داخل جمهورية مصر العربية، وقادرًا على استضافة الباحث وإتاحة الوصول إلى العمليات الإنتاجية والبيانات والمرافق والفرق الفنية اللازمة لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة وفاعلية.

وفيما يتعلق بالدعم المالي، يوفر البرنامج مكافأة شهرية للباحث الرئيسي طوال فترة التنفيذ، مع إمكانية دعم طالب دراسات عليا للمشاركة ضمن فريق العمل البحثي بعد الحصول على الموافقات اللازمة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الباحثين المؤهلين لقيادة مسارات الابتكار التطبيقي وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة.

آخر موعد لاستقبال المقترحات البحثية  يوم 30 يونيو 2026 في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التفصيلية المعلنة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار: (https://stdf.eg/web/grants/open?utm_source=chatgpt.com)

دور البحث العلمي البحث العلمي المؤسسات الأكاديمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفتاة الايطالية

فتاة إيطالية تزعم تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة شهير في مصر

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

مجلس النواب

حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهر

أحمد ياسر ريان

4 أندية تودع الممتاز.. ولاعب البنك الأهلي يتوج هدافًا للدوري المصري

شباب بلوزداد

المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

منتخب مصر

القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

"عجل" في الأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

عجل بالأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

ترشيحاتنا

المتهمتين

خلافات العمل.. الداخلية تضبط فنانة استعراضية وزميلتها في واقعة مشاجرة الفندق بجنوب سيناء

إسعاف

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة زفة وتوك توك بمدخل بني رافع بمنفلوط

المتهم

حبس سائق بتهمة سرقة حقيبة ومحاولة خطف طفل في عين شمس

بالصور

أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد .. وصفات شهية للتوفير بعد العزومات

أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات

طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة بطعم مميز زي المطاعم

طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم.. سر الطعم المميز والقوام المظبوط
طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم.. سر الطعم المميز والقوام المظبوط
طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم.. سر الطعم المميز والقوام المظبوط

تسلا تطلق نظام القيادة الذاتية الكاملة في الصين

القيادة الذاتية الكاملة
القيادة الذاتية الكاملة
القيادة الذاتية الكاملة

المراوح أم التكييف في الحر؟.. خبراء يوضحون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء

هل المراوح أفضل أم التكييف في الحر الشديد؟ خبراء يكشفون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء
هل المراوح أفضل أم التكييف في الحر الشديد؟ خبراء يكشفون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء
هل المراوح أفضل أم التكييف في الحر الشديد؟ خبراء يكشفون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد