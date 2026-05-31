بتكليفات من "فاروق".. "الزراعة" تتفقد المحطات والتجارب البحثية بكفر الشيخ في رابع أيام عيد الأضحى

تنفيذاً لتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الميدانية المستمرة والدقيقة لجميع القطاعات الإنتاجية والبحثية خلال أيام العطلات والأعياد الرسمية، قام الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، بزيارة ميدانية موسعة وممتدة شملت عدداً من المحطات البحثية والإنتاجية الهامة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك للوقوف على سير العمل ودعم جهود الباحثين في تعظيم الإنتاجية المحلية.

ورافق رئيس مركز البحوث الزراعية خلال جولته الميدانية وفد من قيادات الوزارة والمركز، ضم كل من: الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية لشؤون البحوث والمشرف على العلاقات الخارجية، والدكتور محمد الخولي أمين عام المركز، وبعض مديري المعاهد البحثية.

وحرصت القيادات على نقل شكر وتقدير السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لجميع الباحثين والعاملين بالمحطات، وتوجهوا لهم بالتهنئة بمناسبة العام الجديد، مشيدين بتواجدهم في مواقع العمل خلال أيام العيد، كما حثوهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء ومواصلة العمل الدؤوب لتحقيق طفرة إنتاجية تدعم الأمن الغذائي القومي.

وشملت الجولة زيارة ميدانية لمحطات بحوث الإنتاج الحيواني بمحلة موسى، حيث تم تفقد محطة بحوث الطيور الرومية، والتي تُعد المحطة الوحيدة على مستوى الجمهورية المتخصصة في إنتاج الطيور الرومية، وتتميز بإنتاج سلالات متأقلمة تماماً مع الظروف المناخية المصرية ومرتفعة في إنتاجيتها، والتي تم استنباطها بجهود متميزة من الباحثين بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

كما تفقد الوفد محطة تنشئة طلائق الجاموس المصري، والتي تعتبر محطة رائدة في إمداد المربين ومراكز التلقيح الاصطناعي بطلائق الجاموس المصري المُحسّن ذات القيمة الوراثية والإنتاجية العالية، حيث تم التأكيد على الأهمية الاستراتيجية الكبرى التي تمثلها المحطة، حيث تنفرد باحتفاظها بالسلالات النقية للجاموس المصري، وتُعد المحطة الوحيدة على مستوى الجمهورية المعنية بهذا الأمر في مصر، مما يسهم بشكل مباشر في صون الهوية الوراثية للثروة الحيوانية المحلية.

وشملت الجولة زيارة محطة بحوث البساتين، حيث تم عقد اجتماع موسع مع الباحثين والعاملين بمحطة البحوث الزراعية بسخا، بالإضافة إلى زيارة مركز التلقيح الاصطناعي التابع لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، وزيارة معامل بحوث الإنتاج الحيواني بسخا؛ وجاءت هذه الزيارة بهدف المتابعة الدقيقة للتجهيزات والاستعدادات الفنية والإنشائية اللازمة لإنشاء وتشغيل فرع جديد للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بسخا، والذي يتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق المشترك بين المركز الإقليمي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني داخل مقر المعامل.

وشملت الجولة التفقدية متابعة دقيقة لنتائج ومساحات الأصناف المنزرعة التي تم استنباطها من خلال المشروع الوطني لإنتاج تقاوي الخضر بإنتاجية محلية عالية الجودة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمساحات الحالية والتي شملت: إنتاج تقاوي هجين بطيخ "البرنس 24" داخل الصوب الزراعية، وإنتاج تقاوي "أساس" للفاصوليا البيضاء صنف "جيزة 6" على مساحة تبلغ 5 فدادين، بالإضافة إلى إنتاج تقاوي صنف "قثاء فطيفي" على مساحة فدان كامل، فضلاً عن إنتاج تقاوي مربى من محصول "الشمر".

وشارك في الجولة: الدكتور محمد الشافعي مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، والدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين، والدكتور وليد يحيى مدير معهد بحوث القطن، والالدكتور حاتم الحمادي رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية، والدكتور فتح الله حسن رئيس قطاع الإنتاج، بالإضافة إلى عدد كبير من العلماء والباحثين بمركز البحوث الزراعية.