دول "آسيان" تستعد لتوقيع اتفاقية تاريخية للاقتصاد الرقمي في نوفمبر المقبل

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة، اليوم /الأحد/، انتهاء الدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) من المفاوضات الخاصة بـ "اتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي لآسيان" (DEFA)، مما يمهد الطريق لتوقيع هذه الاتفاقية التاريخية خلال القمة الـ 47 للرابطة المقررة في نوفمبر المقبل.

وذكرت صحيفة "ذا إيدج"، نقلا عن بيان لوزارة التجارة والصناعة السنغافورية، أن المفاوضات اختُتمت خلال الاجتماع الثاني للدورة الـ57 لكبار المسؤولين الاقتصاديين في رابطة دول جنوب شرق آسيا (SEOM)، الذي عُقد في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو الجاري.

وأوضح البيان أن الاتفاقية تهدف إلى معالجة تعقيدات العصر الرقمي من خلال وضع قواعد رقمية موحدة وقوية ومشتركة بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد رائدة كونها تتناول مجالات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية (FinTech)، وحماية الشيفرات المصدرية.

وأضاف أن الاتفاقية - استنادا إلى التزامات (آسيان) الحالية في مجال الاقتصاد الرقمي - تضع القواعد والأطر المشتركة لتسهيل التجارة الرقمية وتبسيط إجراءاتها، ودعم التدفقات الموثوقة للبيانات عبر الحدود، فضلا عن تعزيز المدفوعات الرقمية والمعاملات الإلكترونية، وتقوية حماية المستهلك عبر الإنترنت، وتحقيق قدر أكبر من التشغيل البيني الرقمي في أنحاء المنطقة.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية أنها لعبت دورا فاعلا في التوصل إلى اتفاقية عالية الجودة وذات جدوى تجارية ملموسة، معربة عن تقديرها لجمهورية تايلاند - بصفتها رئيسة لجنة التفاوض بشأن الاتفاقية - على قيادتها، ولجميع الدول الأعضاء وأمانة (آسيان) وأوساط الأعمال على مساهماتهم في إنجاز هذا الاتفاق المأمول.