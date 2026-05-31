قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. يبدأ رسمياً بعد 20 يوم
بعد رحيل مبابي.. مشوار أسطوري لـ باريس سان جيرمان محليا وقاريا
هام.. احتفظ بصورة إيصال شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
المالية: 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات وأنشطة ريادة الأعمال
ماذا يحدث في أمريكا؟.. ذعر جراء انفجار نيزك في سماء الولايات المتحدة
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان ..ترقبوا إعلانها هنا غداً
للمرة الرابعة.. الإمارات ترفع أسعار البنزين لشهر يونيو 2026
متى يطبق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه؟.. فيديو
شرق آسيا على حافة الانفجار.. اتهامات متبادلة بين الصين واليابان بشأن التوسع العسكري
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 31 مايو.. عيار 21 بكام؟
غدا.. أولى جلسات محاكمة البلوجر أم مكة في قضية غسل الأموال
الدعم متواصل.. اللجنة المصرية توفر حافلات لنقل طلاب غزة النازحين إلى لجان الامتحانات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أميرة خلف

حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.

ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.

و نصّت المادة (60) من مشروع القانون  على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.


من لهم حق إيقاع الطلاق؟  

يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.


و  يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.


للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
 

يجوز  أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.


كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.

مشروع قانون الأسرة الجديد الطلاق الزوج الزوجة قانون الاسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الشخص المتداول بالبحيرة: يعاني من مرض نفسي وتم إيداعه مصحة للعلاج

«الداخلية» تلقي القبض على صاحب الفيديو المثير للجدل بالبحيرة .. ووالدته تكشف مفاجأة

تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني:الأسرة تأخرت 15 ساعة

الأسرة تأخرت 15 ساعة.. تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني

ييس توروب

خاص- الأهلي يقدم عرضا جديدا لتوروب لفسخ التعاقد وديا قبل نهاية يونيو

الطالب بولا عماد

بابا راجل طيب وجدع.. ساعدوني أجيب حقه | استغاثة مؤثرة من طالب بعد فصل والده من عمله

الأجور

بعد شهر .. تفاصيل جديدة في إقرار الحد الأدنى للأجور

الإعلامي احمد خليل

«بجامل طوب الأرض».. أحمد خليل يُثير الجدل بعد شكوى أشرف زكي

وائل عبدالعزيز وشقيقته ياسمين عبدالعزيز

شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد عودتها من الحج: ربنا يتقبل ياقمرة وشك نور

أموال البنوك

حكم العمل في البنوك وإيداع الأموال وأخذ القروض منها.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: مستشفى نهاريا بالجليل الغربي تلقى تعليمات بفتح مجمع تحت الأرض

حملة اعتقالات ومداهمات يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مدن فلسطينية

حملة اعتقالات ومداهمات يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مدن فلسطينية

أرشيفية

بأقل من مليون دولار.. الولايات المتحدة تبتكر طريقة لإسقاط الطائرات المسيّرة

بالصور

طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندية

طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندية..
طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندية..
طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندية..

داء كرون.. أعراضه وطرق التخفيف منه

داء كرون.. أعراضه وطرق التخفيف منه
داء كرون.. أعراضه وطرق التخفيف منه
داء كرون.. أعراضه وطرق التخفيف منه

بالحجاب .. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها بظهور لافت

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فستان كاجوال .. بوسي تخطف الأنظار بإطلالة مدهشة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد