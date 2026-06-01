الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث عند شرب الشاي الأخضر يوميا لمدة أسبوعين؟

الشاي الأخضر
هاجر هانئ

يحتوي الشاي الأخضر على كمية قليلة من الكافيين بالإضافة إلى مادة الثيانين، والتي يمكن أن تحسن التركيز دون الشعور بالتوتر الشديد المصاحب للقهوة.


إذا كنت من ممارسي الرياضة أو مبتدئًا فيها، فلا شك أنك سمعتَ أن إضافة الشاي الأخضر إلى نظامك الغذائي أمرٌ ضروري. بالنسبة للكثيرين، يُعدّ بدء يومهم بكوب من الشاي الأخضر طقسًا صحيًا بسيطًا. لكن فوائد هذا المشروب للجسم قد تتجاوز مجرد الانتعاش.

يُعدّ الشاي الأخضر غنياً بمضادات الأكسدة القوية ومركبات مفيدة أخرى، ولطالما ارتبط بتحسين الصحة العامة. ويمكن أن يؤثر تناوله بانتظام إيجاباً على عملية التمثيل الغذائي، ووظائف الدماغ، وحتى صحة الكبد.

نشر الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد الحاصل على تدريب من جامعتي هارفارد وستانفورد، مقطع فيديو على إنستغرام يشرح فيه كيف أن تناول كوب أو كوبين من الشاي الأخضر يوميًا لمدة 14 يومًا فقط قد يُحدث تغييرات طفيفة ولكنها ذات دلالة في الجسم. وكتب في التعليق: "هذا ما يحدث عند شرب الشاي الأخضر يوميًا لمدة 14 يومًا. عادة صحية أم مجرد موضة مبالغ فيها؟"

ماذا يحدث عند شرب الشاي الأخضر لمدة أسبوعين؟


ذكر في المقطع أن الكبد من أوائل الأعضاء التي يمكن أن تستفيد بشكل كبير من الشاي الأخضر. وقال: "يحتوي الشاي الأخضر على الكاتيكينات، مثل مركب EGCG، وهي مضادات أكسدة ترتبط بانخفاض التهاب الكبد وتحسين صحة التمثيل الغذائي". تعمل هذه المضادات للأكسدة على مكافحة الإجهاد التأكسدي، المرتبط بالعديد من المشاكل الصحية. 

يُعزز تناول الشاي الأخضر عملية الأيض ويُحسّن حساسية الأنسولين. وأوضح الطبيب قائلاً: "يمكن تحسين عملية الأيض لديك. إذ تُساعد مركبات الشاي الأخضر على دعم استقلاب الدهون وحساسية الأنسولين".


أشار الدكتور سيثي في ​​الفيديو إلى تأثير ملحوظ آخر، وهو تحسين التركيز واليقظة الذهنية. فعلى عكس القهوة، يحتوي الشاي الأخضر على كمية أقل من الكافيين وحمض أميني يُسمى الثيانين. ووفقًا له، فإن هذا المزيج يُساعد على زيادة التركيز وتوفير طاقة هادئة ومستقرة. وأضاف: "يحصل دماغك على تحفيز لطيف. يحتوي الشاي الأخضر على كمية قليلة من الكافيين بالإضافة إلى الثيانين، مما يُحسّن التركيز دون الشعور بالتوتر الشديد الذي يُصيب البعض عند تناول القهوة".

على الرغم من فوائده الصحية العديدة، نصح الطبيب بتناول كوب إلى ثلاثة أكواب فقط من الشاي الأخضر يوميًا، واصفًا إياه بأنه "عادة بسيطة وصحية". إلا أنه حذر من تناول الشاي الأخضر المركز، موضحًا: "تجنبوا مستخلصات الشاي الأخضر عالية التركيز، والتي ترتبط بحالات نادرة من تلف خلايا الكبد".

المصدر: ndtv

الشاي الأخضر الكبد الأنسولين القهوة

حملة مكبرة
