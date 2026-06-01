مواجهتان حاسمتان لتحديد طرفي نهائي كأس عاصمة مصر

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية مساء اليوم الإثنين إلى مواجهتي إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث يسعى كل فريق لحجز مقعده في المباراة النهائية والمنافسة على اللقب.

وتشهد البطولة مواجهتين قويتين تجمع الأولى بين المصري وزد، بينما يلتقي في الثانية وادي دجلة مع إنبي.

المصري يبحث عن العودة وزد يتمسك بأفضلية الذهاب

يدخل فريق المصري مواجهة اليوم أمام زد وهو مطالب بتحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل التأهل مباشرة إلى المباراة النهائية، وذلك بعد خسارته في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

في المقابل، يمتلك زد أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب، إذ يكفيه التعادل بأي نتيجة لضمان العبور إلى النهائي. كما أن الفريق يمكنه التأهل حتى في حال الخسارة بفارق هدف واحد، مستفيدًا من انتصاره في المباراة الأولى.

وتعد المباراة فرصة كبيرة للمصري من أجل تعويض نتيجة الذهاب وإثبات قدرته على العودة في الأوقات الصعبة، بينما يتطلع زد إلى مواصلة عروضه القوية والتأهل إلى النهائي للمرة الأولى.

صراع مفتوح بين وادي دجلة وإنبي

أما المواجهة الثانية فتجمع بين وادي دجلة وإنبي، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف، وهو ما يجعل جميع الاحتمالات مفتوحة قبل مباراة الإياب.

ويحتاج وادي دجلة إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي، بينما يمتلك إنبي أفضلية نسبية، حيث يكفيه التعادل الإيجابي بأي نتيجة للوصول إلى المباراة النهائية.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حذرًا كبيرًا في بدايتها قبل أن يندفع كل فريق للبحث عن الهدف الذي قد يحسم مصير التأهل.

مواعيد المباراتين والقناة الناقلة

تنطلق مواجهة المصري وزد في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد السويس الجديد، فيما تقام مباراة وادي دجلة وإنبي في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد السلام.

وتتولى قناة أون سبورت نقل المباراتين على الهواء مباشرة، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء كرة القدم لمتابعة أحداث اللقاءين وتحليل أبرز اللقطات الفنية قبل وبعد صافرة النهاية