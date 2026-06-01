الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انطلاق منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط بمشاركة 12 دولة.. 5 يونيو

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الإيطالية ، “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط” ، على مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 5 و 6 يونيو الجاري 

يأتي ذلك في إطار مبادرة رائدة لبناء شراكات تنموية مستدامة بين الدول الإفريقية والمتوسطية وتعزيز التعاون الأوروبي المتوسطي في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، مع التركيز بشكل خاص على مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير المهارات المستقبلية اللازمة للتحول الرقمي والتكنولوجي.

الرؤية الاستراتيجية لـ “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط”

وتتمثل الرؤية الاستراتيجية لـ “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط” ،  في تحويل منطقة البحر المتوسط إلى منصة استراتيجية للتعاون في مجالات التعليم الفني والتقني، وتنمية المهارات المستقبلية، والتحول الرقمي والابتكار، والتوظيف وربط التعليم بالصناعة، وتمكين الشباب.

كما يسعى “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط” لإنشاء منظومة متكاملة تربط بين المدارس الفنية، وأكاديميات ITS الإيطالية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية (ATS) والشركات الصناعية والتكنولوجية والطلاب والخبراء وصناع القرار بما يساهم في خلق مسار واضح من التعليم إلى التوظيف. 
 
ويُرسّخ “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط” الذي يضم ١٢ دولة مشاركة ، مكانة دول حوض البحر الأبيض المتوسط ​​كمساحة استراتيجية للاستثمار المشترك في المهارات والابتكار وتمكين الشباب

جلسات “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط”

و يتضمن عقب الجلسة الافتتاحية جلسات وزارية رفيعة المستوى وجلسات نقاشية حول وضع رؤية مشتركة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط للمهارات ورأس المال البشري في عصر الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تعزيز الشراكات المؤسسية لدول البحر الأبيض المتوسط، كما يتضمن المنتدى اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف.

كما تتضمن فعاليات “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط” عددا من ورش العمل الابتكارية مخصصة للطلاب والمعلمين مستوحاة من نموذج هاكاثون “Hackathon” الإيطالي، حيث تجمع هذه الورش الطلاب في فرق دولية مشتركة من مختلف دول المتوسط لتبرز الإبداع والمعرفة التقنية والتفكير متعدد التخصصات.

ويضم المنتدى كذلك معرض للتعليم الفني والتكنولوجي والذي يتضمن أجنحة وطنية للدول المشاركة وعرض الاستراتيجيات التعليمية وعرض النماذج والمشروعات التطبيقية واستعراض التجارب الناجحة في التعليم الفني.

