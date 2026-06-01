تحذير مهم بشأن الخوخ والمشمش المنتشر بالأسواق

حذرت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، من تداول معلومات غير دقيقة حول احتواء الخوخ أو المشمش على "سم قاتل"، مؤكدة أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم غسل الفاكهة جيدًا قبل تناولها.

وأوضحت سماح نوح، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الخوخ والمشمش يتميزان بوجود غلاف خارجي ذي ملمس قطيفي يحتوي على شعيرات دقيقة للغاية، وهو ما قد يؤدي إلى التصاق بقايا بعض المبيدات المستخدمة لحماية الثمار من الحشرات والميكروبات المسببة للفساد والتلف.

وأضافت أن تناول هذه الفواكه دون تنظيف جيد قد يزيد من احتمالية الإصابة بالنزلات المعوية أو التسمم الغذائي، كما قد يتسبب في ظهور أعراض الحساسية لدى بعض الأشخاص، خاصة الأطفال.

ونصحت بشراء الفاكهة بعد فترة من طرحها في الأسواق، واختيار الثمار متوسطة الحجم والمتماسكة وغير شديدة الطراوة، مع ضرورة غسل الخوخ والمشمش جيدًا بالماء والخل واستخدام فرشاة ناعمة لإزالة أي متبقيات على السطح الخارجي.

وأكدت ضرورة تجنب غسل الفاكهة بالصابون، لما قد يسببه من تأثير على طعم الثمار وجودتها، مشيرة إلى أن تجفيف الفاكهة جيدًا بعد غسلها وحفظها في الثلاجة لمدة تصل إلى 72 ساعة قبل تناولها قد يساعد في تعزيز سلامتها.

وشددت سماح نوح على أهمية الاعتدال في تناول الفواكه، مؤكدة أن الإفراط في أي نوع من الأطعمة قد ينعكس سلبًا على الصحة.