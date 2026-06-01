بعد استقبال 17 حالة حرجة.. تحذير من الإفراط في اللحوم والفتة

كشف الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن استقبال قسم القلب بكلية الطب جامعة القاهرة، في 17 حالة جلطة قلبية حادة خلال يوم واحد فقط، تزامنًا مع ثالث أيام عيد الأضحى.

ووجه شعبان ، الشكر للأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بمستشفيات جامعة عين شمس، مشيدًا بجهودهم في التعامل مع الحالات الحرجة خلال عطلة العيد.

وحذر استشاري القلب ، من بعض العادات الشائعة التي قد تزيد خطر الإصابة بالجلطات والأزمات القلبية خلال العيد، أبرزها الإفراط في تناول اللحوم الدسمة والوجبات الغنية بالدهون، والنوم مباشرة بعد الأكل، وإهمال تناول الأدوية أو التوقف عن أدوية الضغط والسيولة دون استشارة الطبيب.

وأشار إلى أن الإفراط في تناول اللحوم والفتة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون الثلاثية وحدوث حالة التهابية بالجسم، ما يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية، خاصة لدى مرضى الذبحة الصدرية وقصور القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول.

واختتم شعبان ، تصريحاته بالدعاء بالشفاء لجميع المرضى، مؤكدًا أهمية الالتزام بالعادات الصحية خلال أيام العيد لتجنب المضاعفات القلبية الخطيرة.