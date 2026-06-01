حي جنوب الغردقة يزيل "رووف" مخالفًا بمساحة 120 مترًا بمنطقة الكوثر

ابراهيم جادالله

 أشرف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، ميدانيًا على تنفيذ أعمال إزالة فورية لـ"رووف" مخالف بأحد العقارات بمنطقة الكوثر، وذلك في إطار الحملات المستمرة للتصدي لمخالفات البناء والحفاظ على الانضباط العمراني داخل المدينة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، بضرورة التعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات في مهدها، ووفق تعليمات اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف على مدينة الغردقة، بمتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.

وشهدت أعمال الإزالة حضور مهندس قسم التنظيم والتعديات، ومساعد رئيس الحي، وأعضاء المتابعة الميدانية، حيث تم تنفيذ الإزالة فور رصد المخالفة والتأكد من مخالفتها لشروط الترخيص الصادر للعقار.

وأوضح اللواء أحمد جبر أن فرق المتابعة الميدانية رصدت قيام أحد المواطنين بتنفيذ أعمال بناء مخالفة بالدور الرابع العلوي بأحد العقارات بمنطقة الكوثر، على مساحة تقدر بنحو 120 مترًا مربعًا، بالمخالفة لاشتراطات الترخيص الممنوح للعقار.

وأضاف أنه تم الانتقال الفوري إلى موقع المخالفة، وتنفيذ أعمال الإزالة بالكامل، مع التشديد على عدم مغادرة الموقع قبل الانتهاء من إزالة جميع الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، لضمان عدم تكرار الواقعة.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة أن أجهزة الحي تواصل حملاتها وجولاتها الميدانية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، خاصة خلال العطلات الرسمية، لرصد أي محاولات للبناء المخالف والتعامل معها بشكل فوري.

وشدد اللواء أحمد جبر على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، وأن المحافظة مستمرة في مواجهة جميع أشكال البناء العشوائي والتعديات، حفاظًا على التخطيط العمراني والمظهر الحضاري لمدينة الغردقة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
