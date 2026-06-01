نقيب الأطباء: لا قرارات بزيادة قيمة الكشف.. وارتفاع الرسوم على العيادات يرفع تكلفة الخدمة الطبية

أكد أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أنه لا توجد أي مناقشات أو قرارات داخل النقابة بشأن زيادة قيمة الكشف داخل العيادات الخاصة، مشيرًا إلى أن معظم شباب الأطباء يتقاضون الحد الأدنى للأجور، وهو ما لا يلبي الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة.

وأوضح، خلال تصريحات للإعلامي سيد علي، أن الدولة مطالبة بتحسين دخول الأطباء وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن زيادة الرسوم المفروضة على العيادات الخاصة تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكلفة الخدمة الطبية.

وأضاف نقيب الأطباء أن النقابة اعترضت مرارًا على رفع رسوم النفايات واللافتات والحماية المدنية، مؤكدًا أن تحويل العيادات من سكني إلى إداري يعد من أبرز أسباب زيادة تكلفة تشغيل العيادات، ما ينعكس على تكلفة الرعاية الصحية.

وشدد عبد الحي على أن أي أعباء إضافية تُفرض على العيادات الخاصة تهدد بارتفاع تكلفة الخدمات الطبية، مؤكدًا أن تخفيف هذه الأعباء يحقق مصلحة المريض والطبيب معًا، وأن توفير خدمة صحية جيدة للمواطن وتحسين أوضاع الأطباء يأتيان على رأس مسؤوليات الحكومة.