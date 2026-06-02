الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالعربية والإنجليزية والفرنسية.. ساوث ميد تخاطب أكثر من 65 جنسية حول العالم | فيديو

أطلقت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حملة دعائية وتسويقية جديدة لمشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي، بمشاركة النجم العالمي الشاب خالد والفنانة جنى عمرو دياب، في خطوة تعكس المكانة الدولية المتنامية للمشروع باعتباره إحدى أبرز الوجهات السياحية والعمرانية الجديدة في منطقة البحر المتوسط.

وتحمل الحملة رسالة عالمية واضحة، حيث تم إنتاج الأغنية الدعائية بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، في انعكاس مباشر لقاعدة العملاء الدولية التي تضم أكثر من 65 جنسية تمتلك وحدات داخل مشروع "ساوث ميد" لمجموعة طلعت مصطفى، بما يؤكد نجاح المجموعة في جذب شرائح متنوعة من المستثمرين والعملاء من مختلف أنحاء العالم.

وتدور كلمات الأغنية حول الأحلام والطموح والانطلاق نحو المستقبل، تحت شعار "كل يوم في جديد"، لتجسد فلسفة مشروع ساوث ميد باعتباره وجهة عالمية متكاملة توفر نمط حياة استثنائي على ساحل البحر المتوسط، وتضمنت الحملة الإعلانية مشاهد بصرية عكست المقومات الاستثنائية التي يتمتع بها مشروع "ساوث ميد"، حيث استعرضت الشواطئ الممتدة واللاجونز الكريستالية المحاطة بالمساحات الخضراء، إلى جانب الإطلالات البانورامية المفتوحة على البحر المتوسط، والفيلات والشاليهات الفاخرة التي تم تصميمها وفق أحدث المعايير العالمية. 

وسلطت الحملة الضوء على المارينا العالمية لليخوت، التي تعد واحدة من أكبر مراسي اليخوت على البحر المتوسط، والممشى الترفيهي "بروموناد" الذي يضم أشهر العلامات التجارية والمطاعم العالمية، فضلاً عن ملاعب الجولف الدولية، والفنادق والمنتجعات الفاخرة، والمناطق الترفيهية المصممة لتقديم تجربة متكاملة للحياة والسياحة على مدار العام، وجاءت هذه المشاهد متناغمة مع كلمات الأغنية ورسالتها التي تدعو إلى الانطلاق نحو "دنيا جديدة"، لتجسد رؤية "ساوث ميد" كوجهة عالمية جديدة تعيد تعريف مفهوم الحياة الساحلية في منطقة البحر المتوسط.

ويعكس اختيار النجم العالمي الشاب خالد والفنانة الشابة جنى عمرو دياب رؤية مجموعة طلعت مصطفى في مخاطبة شرائح متنوعة من العملاء داخل مصر وخارجها، حيث يمثل الشاب خالد أحد أبرز الأسماء الموسيقية في العالم العربي وأوروبا ويحظى بجماهيرية واسعة في أسواق شمال أفريقيا وفرنسا والعديد من الأسواق الدولية، فيما تمثل جنى دياب الجيل الجديد من الشباب المصري والعربي، بما يخلق مزيجًا فريدًا يجمع بين الخبرة والعالمية من جهة والطاقة الشبابية من جهة أخرى.  

ويأتي إطلاق الحملة الجديدة استكمالًا لسلسلة الحملات العالمية التي نفذتها المجموعة للترويج لمشروع ساوث ميد، بعد الاستعانة سابقًا بالنجم العالمي سيلفستر ستالون وأسطورة كرة القدم الفرنسية تيري هنري، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز مكانة المشروع على خريطة الوجهات السياحية والعقارية العالمية.

ويتزامن إطلاق الحملة الدعائية الجديدة مع طرح تسويقي استثنائي يعيد رسم خريطة المنافسة في السوق العقارية المصرية، حيث تتيح مجموعة طلعت مصطفى عددًا محدودًا من الشاليهات كاملة التشطيب داخل مشروع "ساوث ميد" بأسعار تبدأ من 10 ملايين جنيه، وبمقدم حجز يبلغ 1.5% فقط، مع أنظمة سداد تمتد حتى 15 عامًا، وهي الأطول في تاريخ السوق العقارية المصرية. 

ويعد "ساوث ميد" أكبر مشروع عقاري سياحي متكامل على الساحل الشمالي الغربي، حيث يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع، باستثمارات تقترب من تريليون جنيه، فيما تصل المبيعات المتوقعة للمشروع إلى نحو 1.6 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 35 مليار دولار.

وتم تصميم المشروع بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية ليكون وجهة سياحية عالمية تضاهي أشهر الوجهات الساحلية الدولية، مع توفير مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق الفاخرة تشمل أكبر مارينا لليخوت على البحر المتوسط، وفنادق ومنتجعات عالمية، وملاعب جولف، ومناطق ترفيهية وتجارية متكاملة، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية واستثمارية عالمية.

