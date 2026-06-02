مفاوضات أولية.. فنربخشة يتحرك لضم ليفاندوفسكي

بدأ نادي فنربخشة التركي، خطواته الجادة للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مستغلًا اقتراب نهاية رحلته مع برشلونة ودخوله دائرة اللاعبين المتاحين في سوق الانتقالات الصيفية.

وكشفت تقارير صحفية ، أن إدارة النادي التركي فتحت قنوات اتصال مع ممثلي اللاعب من أجل استطلاع موقفه من الانتقال إلى الدوري التركي، في وقت يدرس فيه ليفاندوفسكي العروض المقدمة له قبل حسم وجهته المقبلة.

ويأتي تحرك فنربخشة في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل قائد منتخب بولندا، بعدما قرر برشلونة عدم المضي قدمًا في تمديد عقده، ليصبح الرحيل خيارًا مطروحًا بقوة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وخلال مسيرته مع النادي الكتالوني، ترك ليفاندوفسكي بصمة واضحة بعدما نجح في تسجيل 120 هدفًا خلال 193 مباراة، كما واصل تقديم أرقام مميزة الموسم الماضي بتسجيله 19 هدفًا وصناعة 4 أخرى في مختلف المسابقات.

ولم يكن فنربخشة النادي الوحيد المهتم بالحصول على خدمات المهاجم المخضرم، إذ ارتبط اسمه بعدة أندية أوروبية بارزة، إلى جانب اهتمام متزايد من أندية الدوري السعودي الساعية لاستقطاب أحد أبرز الهدافين في العقد الأخير.

وبحسب تقارير تركية، فإن هاكان صافي، المرشح لرئاسة فنربخشة، يقود بنفسه جهود إتمام الصفقة، حيث تقدم بعرض رسمي في محاولة لإقناع اللاعب بخوض تجربة جديدة في إسطنبول.

وتبقى جميع الخيارات مفتوحة أمام ليفاندوفسكي في الوقت الحالي، بينما تترقب الأندية المهتمة قراره النهائي بشأن المحطة المقبلة في مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات.