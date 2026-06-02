نموذج عالمي في الإدارة والتقنية.. اتحاد شباب المصريين يشيد بتنظيم السعودية لموسم الحج 2026

أشاد اتحاد شباب المصريين بالخارج ، برئاسة الدكتور محمود حسين ،بمستوى التنظيم الذي قدمته المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج 2026، واصفاً ما تحقق هذا العام بأنه "نقلة نوعية تعكس احترافية عالية في إدارة الحشود وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن".

وأوضح رئيس الاتحاد في بيان صدر اليوم أن الحجاج المصريين لمسوا تطوراً واضحاً في المشاعر المقدسة، بدءاً من سرعة إجراءات الدخول، مروراً بوسائل النقل الحديثة، وصولاً إلى المنظومة الصحية المتكاملة والفرق التطوعية المنتشرة على مدار الساعة.

وقال الدكتور محمود حسين رئيس الاتحاد: "المملكة أثبتت أنها قادرة على تحويل التحديات إلى فرص. استخدام التقنيات الذكية في إدارة التفويج، وتطبيق الحلول الرقمية، وتوسعة البنية التحتية، كلها عوامل صنعت فارقاً كبيراً هذا العام وشكلت تجربة حج ميسرة وآمنة".

وثمن اتحاد شباب المصريين جهود وزارة الحج والعمرة، والجهات الأمنية، والهلال الأحمر، والمتطوعين، مؤكداً أن حسن الاستقبال وكرم الضيافة يعكسان صورة مشرفة عن المملكة وشعبها.

واختتم الاتحاد بيانه بالدعاء بأن يتقبل الله حج الحجاج، وأن يديم على المملكة أمنها وتقدمها، ويوفق القائمين على خدمة الحرمين الشريفين لما فيه الخير.