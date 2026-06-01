نادي الاتحاد السعودي ينفصل عن المدرب كونسيساو

أعلن نادي الاتحاد المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين اليوم الاثنين انفصاله عن مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو.



وقال النادي في بيان على منصة إكس: "تعلن شركة نادي الاتحاد إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد سيرجيو كونسيساو وذلك اعتبارا من تاريخه".

وأضاف: "يأتي هذا القرار بعد مراجعة وتقييم شاملين لمسيرة الفريق خلال الفترة الماضية وبما يتوافق مع أهداف النادي وتطلعاته للمرحلة المقبلة".

وتابع: "يتقدم النادي بخالص الشكر والتقدير للمدرب سيرجيو كونسيساو وأعضاء جهازه الفني على ما بذلوه من جهود وعمل خلال فترة إشرافهم على الفريق متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية المقبلة".