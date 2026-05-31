إبراهيما كوناتي على رادار الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي

كشفت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، أن نادي اتحاد جدة السعودي أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي هذا التحرك في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل اللاعب مع “الريدز”، خاصة مع تقارير تشير إلى احتمالية عدم تجديد عقده، واقتراب دخوله الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني.

وبحسب التقرير، فإن إدارة اتحاد جدة تتابع موقف كوناتي عن قرب، وتضعه ضمن أبرز الخيارات المطروحة لتدعيم خط الدفاع، في إطار خطة النادي لدعم صفوفه بعناصر ذات خبرات أوروبية كبيرة.

كما أشار التقرير إلى أن النادي السعودي قد يواجه منافسة قوية من أندية أوروبية تسعى هي الأخرى لضم اللاعب، نظرًا لإمكاناته الدفاعية المميزة وخبرته في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

ومن المنتظر أن تتضح ملامح مستقبل المدافع الفرنسي خلال الأسابيع المقبلة، سواء بالاستمرار مع ليفربول أو خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية.