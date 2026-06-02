إزالة 157 حالة تعد على أراض أملاك الدولة ببني سويف

تواصل محافظة بني سويف،جهودها في تنفيذ حملات المرحلة الثانية من الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراض أملاك الدولة

وبحسب التقرير الذي أعدته إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة، فقد بلغ العدد الإجمالي لحالات التعدي التي تم إزالتها، على مدار 3 أيام "منذ انطلاق المرحلة يوم السبت الماضي وحتى أمس الاثنين " إلى 157حالة منها (32 حالة تعد على أراض أملاك دولة + 125حالة تعد على أراضي زراعية)

تجدر الإشارة إلى أن اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، قد كلف السكرتير العام كامل على غطاس، بمتابعة سير العمل في حملات الموجة الــ29، والتي يتم تنفيذها على مدى أشهر "مايو، يونية، يوليو" عبر 3 مراحل متتالية، بدأت بالمرحلة الأولى التي جرى تنفيذها في الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 30 مايو الماضي إلى 19 يونية الجاري،وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 27 يونية الجاري إلى 17 يوليو الشهر المقبل