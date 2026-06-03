تضامن الغربية: الإنتهاء من توزيع لحوم 75 عجل بلدى بـ45 قرية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم عن انتهاء فريق التطوع بجمعية الأورمان من توزيع لحوم 75 عجل بلدى لغير القادرين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة، وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط المديرية.

توجيهات تضامن الغربية

وأكد العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، أنه تم استهداف الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء 45 قرية بمحافظة الغربية.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الخطة التفصيلية شملت قرى دهتوره وكفر سنبو وسنباط وحانوت وكفر سنباط وكفر الجزيره وكفر السنديه وتفهنا وكفر الجنيدي وشبراملس وسنباط بمركز زفتى، وقرى سجين الكوم وكوم على والعتوه وسملا والشين بمركز قطور، ودلبشان وكفور بلشاي وكفر المحروقي ومنشأه سليمان بمركز كفر الزيات، وقرى كفر جعفر وكفر سالم ومشال وشبراتنا وكفر الدوار وكوم عبود بمركز بسيون، وقرى بلكيم والمنشأه الكبري وشبرابيل وبلاي ومنيه طوخ وعزبه مبارك بمركز السنطة، وقرى الهياتم وكفر العبايده والجبريه والبغدادي وعزبه العجرمه وعزبه تومه والكماليه والعامريه بمركز المحلة، وقرية ميت هاشم بمركز سمنود، وقرى شوني وإخناواي وكفر سبطاس وكفر عصام وخرسيت بمركز طنطا.

وأوضح شعبان أن لحوم الاضاحى البلدية التى تم توزيعها في محافظة الغربية تم اختيار رؤوس الماشية التى تم ذبحها بعناية شديدة وبما وافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية، مشيرًا الى أن الجمعية تحرص على ان تتم جميع المراحل التى تمر بها لحوم الاضاحى منذ اختيار الماشية الى وصول اللحوم الى مستحقيها ان تتم كل هذة المراحل وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية.

توزيع صكوك الاضاحي

يذكر أن جمعية الأورمان أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية.