مصر للطيران تلغي رحلاتها المتجهة إلى الكويت لحين استقرار الأوضاع

أعلنت شركة مصر للطيران، عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى مطار الكويت اليوم وغدًا لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.

وقالت الشركة، إنه في ضوء المستجدات والأحداث الراهنة في المنطقة، تتابع شركة مصر للطيران عن كثب تطورات الأوضاع بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وسلطات الطيران المدني.

وتهيب الشركة بالعملاء المسافرين على متن الرحلات المتجهة إلى الكويت والقادمة منها مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000

الرقم الدولي +97142306666

الرقم الدولي +966122297777

البريد الإلكتروني: [email protected]

أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.egyptair.com

أو عبر أقرب مكتب بيع تابع لمصر للطيران أو من خلال الوكيل السياحي.