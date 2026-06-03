قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 جنيهات دفعة واحدة .. صعود أسعار الدواجن الآن بالأسواق
بحضور محافظ البنك المركزي.. مدبولي يتابع تدبير الاحتياجات المالية لتأمين مخزون الوقود ومحطات الكهرباء
تقرير صادم: هوندا تستعد لوقف إنتاج شاحناتها حتى 2028
لممارسة الرذيلة.. القبض على طالب يستدرج الفتيات في الشرقية
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة الأسعار والمشروعات القومية غدا
في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي.. وزير خارجية الإمارات يدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة
ناقد رياضي: محمد شوقي مرشح بقوة للعمل مدربًا عامًا في الأهلي
رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي
حكاية بطل| قصة استشهاد أسد الصاعقة العقيد رامي حسنين.. فيديو
طاقم حكام مكسيكي لودية منتخب مصر و البرازيل ..تفاصيل
800 ألف دولار.. محامي صلاح مصدق: نرحّب بالتسوية لإنهاء النزاع مع الزمالك
تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. والجنيه الذهب يفقد 399 جنيهًا خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مينى كوبر 2026 كابريوليه تباع بهذه المواصفات

سيارة مينى كوبر موديل 2026 الجديدة
سيارة مينى كوبر موديل 2026 الجديدة
إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة مينى كوبر موديل 2026 الجديدة 

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مينى كوبر موديل 2026، وتنتمي كوبر لفئة السيارات الكابريوليه .

وسائل الأمان بـ مينى كوبر موديل 2026

سيارة مينى كوبر موديل 2026 الجديدة 

زودت سيارة مينى كوبر موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

سيارة مينى كوبر موديل 2026 الجديدة 

بالاضافة إلي ان مينى كوبر موديل 2026 بها، Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Immobilizer Key .

محرك مينى كوبر موديل 2026

سيارة مينى كوبر موديل 2026 الجديدة 

تستمد سيارة مينى كوبر موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 163 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 220 كم/ساعة، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات مينى كوبر موديل 2026

تمتلك سيارة مينى كوبر موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث .

سيارة مينى كوبر موديل 2026 الجديدة 

ويوجد بـ سيارة مينى كوبر موديل 2026 أيضا ، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment .

سعر مينى كوبر موديل 2026

سيارة مينى كوبر موديل 2026 الجديدة 

تباع سيارة مينى كوبر موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 3 مليون جنيه .

مستقبل صناعة السيارات طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 وسائل الأمان بـ مينى كوبر السيارات الكابريوليه محرك مينى كوبر موديل 2026 مواصفات مينى كوبر موديل 2026 سعر مينى كوبر موديل 2026 كوبر موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي

كهربا

كهربا يوجه رسالة شكر إلى محمود الخطيب بسبب أزمة الغرامة

ترشيحاتنا

جهاز ExpertBook B5 Flip G2

الكتابة والتقاط الصور .. أسوس تكشف عن كمبيوتر محمول بميزات ثورية

سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي زد فولد 8

ببطارية ضخمة.. إليك مواصفات أحدث هاتف من سامسونج

أخبار السيارات

أخبار السيارات| طرح تويوتا كورولا الجديدة.. وسيارة "لؤطة" بـ45 ألف جنيه

بالصور

تموين الشرقية.. ضبط 33.5 طن زيوت مجهولة المصدر خلال حملة تموينية مكبرة

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

هل توجد سيارة بـ100 ألف جنيه؟ إليك أفضل 5 سيارات بهذا السعر

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

إنجى وجدان قبل وبعد فقدان وزنها

فقدت فوق الـ100 كيلو.. إنجى وجدان قبل و بعد فقدان وزنها
فقدت فوق الـ100 كيلو.. إنجى وجدان قبل و بعد فقدان وزنها
فقدت فوق الـ100 كيلو.. إنجى وجدان قبل و بعد فقدان وزنها

احذر.. هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

فيديو

احمد سعد

بالكلمات.. أحمد سعد يختتم الألبوم الفرفوش بـ أوبا وورد

الشهيد عقيد رامي حسنين

حكاية بطل| قصة استشهاد أسد الصاعقة العقيد رامي حسنين.. فيديو

احمد سعد

خبر عاجل وجوزها.. أحمد سعد يشعل الصيف بأغاني الألبوم الفرفوش |فيديو

احمد سعد

"كوتي".. أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد