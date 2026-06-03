مينى كوبر 2026 كابريوليه تباع بهذه المواصفات

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة مينى كوبر موديل 2026 الجديدة

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مينى كوبر موديل 2026، وتنتمي كوبر لفئة السيارات الكابريوليه .

وسائل الأمان بـ مينى كوبر موديل 2026

سيارة مينى كوبر موديل 2026 الجديدة

زودت سيارة مينى كوبر موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

سيارة مينى كوبر موديل 2026 الجديدة

بالاضافة إلي ان مينى كوبر موديل 2026 بها، Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Immobilizer Key .

محرك مينى كوبر موديل 2026

سيارة مينى كوبر موديل 2026 الجديدة

تستمد سيارة مينى كوبر موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 163 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 220 كم/ساعة، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات مينى كوبر موديل 2026

تمتلك سيارة مينى كوبر موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث .

سيارة مينى كوبر موديل 2026 الجديدة

ويوجد بـ سيارة مينى كوبر موديل 2026 أيضا ، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment .

سعر مينى كوبر موديل 2026

سيارة مينى كوبر موديل 2026 الجديدة

تباع سيارة مينى كوبر موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 3 مليون جنيه .