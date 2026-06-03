قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي يقترح القيام بمهمة بحرية لتطهير مضيق هرمز من الألغام
رئيس الوزراء: الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية لوصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر كفاءة وفاعلية
نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,945 والإصابات إلى 173,011 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
عدوان وحشي وانتهاك صارخ.. السعودية تدين هجمات إيران على الكويت والبحرين
وزير الدفاع الكويتي يتفقد المصابين جراء استهداف منشآت مدنية وحيوية فجر اليوم
انخفاضات تضرب السلع الأساسية اليوم.. تراجع أسعار الأرز والدقيق والزيوت
الصحة تكشف عدد الحالات التي تتلقى الرعاية بالمستشفيات السعودية
قبل انطلاق امتحانات الإعدادية غدا.. أمهات مصر: نطالب بالمعاملة اللائقة للطلاب والأهالي في اللجان
الطيران المدني الكويتي يعلن استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط عبر مبنى الركاب (T4)
سرقوا ثمن دوائه وهو نائم.. قرار عاجل من التنمية المحلية يخص بائع جرائد حلوان
ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاحا نوويا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوادي الجديد تفتح باب الترشح لمبادرة الأب القدوة 2026

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، فتح باب الترشح لمبادرة "الأب القدوة 2026"، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، لتكريم النماذج المشرفة من الآباء الذين قدموا قصصًا ملهمة في العطاء والتربية وتحمل المسؤولية.

مواعيد التقديم وتسليم الملفات

وقال محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إن آخر موعد لتلقي طلبات الترشح للمبادرة هو الاثنين 15 يونيو 2026، فيما جرى تحديد الثلاثاء 16 يونيو 2026 موعدًا نهائيًا لتسليم الملفات كاملة والمستندات المطلوبة.

وأوضح أن مبادرة الأب القدوة تستهدف تكريم عدة فئات، بينها الأب الطبيعي الذي نجح في تربية أبنائه والوصول بهم إلى مستويات علمية واجتماعية متميزة، والأب لابن من ذوي الهمم الذي بذل جهودًا استثنائية في الرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي، إلى جانب الأب لأبناء بديل ممن تولوا رعاية أحد الأبناء من دور الرعاية وأحسنوا تنشئته كأحد أبنائهم.

وأشار مدير مديرية التضامن الاجتماعي إلى أن شروط الترشح تتضمن أن تقدم قصة الأب نموذجًا ملهمًا للكفاح والعطاء وتحمل المسؤولية، وألا يقل عمر الأب عن 50 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل، مع اشتراط حصول جميع الأبناء على مؤهل عالٍ أو قيدهم بمراحل التعليم المختلفة.

وأضاف أن المبادرة تشترط ألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة، مع استثناء أبناء المحافظات الحدودية من هذا الشرط، ومن بينها محافظة الوادي الجديد.

وطالب العديسي الراغبين في الترشح بتقديم استمارة الترشيح مستوفاة البيانات، وقيد عائلي حديث، وصورة بطاقة الرقم القومي للأب، وصورة المؤهل الدراسي، وصور مؤهلات الأبناء، إلى جانب المستندات الخاصة بذوي الهمم أو الحالات المرضية إن وجدت.

وأكد أن الطلبات غير المستوفاة للبيانات أو المستندات المطلوبة ستُستبعد، ولن يُنظر إلى أي طلب يرد بعد المواعيد المحددة، مشيرًا إلى أن التقديم يكون مباشرة بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، على أن تتولى لجنة مختصة برئاسة مدير المديرية فحص الطلبات المقدمة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد الاب القدوه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

معاشات

موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

إف 15

من سماء الكويت إلى عمق إيران.. طيار أمريكي يسقط مرتين بمقاتلة «إف 15» خلال 30 يومًا من الحرب

دومفريس

ريال مدريد يقترب من حسم اتفاقه مع الهولندي «دومفريس» .. وليفربول يترقب

حالة الطقس

تصل إلى 44 درجة مئوية.. الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى الاثنين المقبل

ترشيحاتنا

سهام جلال

بعد وفاة سهام جلال بسببها.. اكتشف أخطر مُضاعفات العمليات الجراحية وطرق الوقاية منها

الشاي

هل الشاي الأسود يخفض الكوليسترول؟ .. اعرف الإجابة

برج العقرب

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026: تغيير مهني

بالصور

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

لوك كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة

أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة
أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة
أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة

وداعًا حبيبة الملايين .. فولكس فاجن تُودّع أشهر سياراتها للأبد

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

سرقة عم شعبان أثناء نومه

سرقوا ثمن دوائه وهو نائم.. قرار عاجل من التنمية المحلية يخص بائع جرائد حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد