الوادي الجديد تنفذ المشروع القومي لرياضة الرواد

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن استمرار فعاليات المشروع القومي لرياضة الرواد بالمحافظة، ضمن التدريبات الأسبوعية المخصصة للفئة العمرية من 40 عامًا فأكثر، والتي تُقام يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع على الملعب المفتوح المجاور للصالة المغطاة بمدينة الخارجة.

توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين كبار السن

وقال محمد فكري، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد، إن المشروع يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين كبار السن، والمساهمة في رفع معدلات اللياقة البدنية لديهم، والحفاظ على الصحة العامة، وزيادة النشاط والحيوية، بما يعزز من جودة الحياة ويؤكد أهمية الرياضة كأسلوب حياة.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ المشروع تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وذلك ضمن عدة برامج وأنشطة رياضية تُنفذ بمراكز الشباب على مستوى المحافظة.