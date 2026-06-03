الرقابة الإدارية تنظم ورشة عمل في مجال الحوكمة والإصلاح الإداري

استمرارًا للجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والإصلاح الإداري وتوظيف تقنيات التحول الرقمي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية في هذا الشأن، نظمت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ورشة عمل في مجال دعم جهود الحوكمة العامة والاقتصادية بمصر، خلال الفترة من ١ إلى ٣ يونيو ٢٠٢٦، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي جهات إنفاذ القانون والجهات الوطنية المعنية والخبراء الدوليين.

تضمنت الفعاليات مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات الدولية مع الدول الأعضاء بالمنظمة في مجالات حوكمة المؤسسات العامة والإصلاح الإداري في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، كما تناولت الورشة دراسة تطوير قدرة تلك المؤسسات على الاستجابة للتحديات وتطوير الأداء وتحديث آليات قياسه وتقييمه وفق أحدث المعايير الدولية والمنهجيات المتقدمة، بما يدعم منظومة اتخاذ القرار والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى استعراض الجهود المصرية في هذا الصدد لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.