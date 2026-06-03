عبد المنعم سعيد يحذر من حرب إقليمية تشمل هرمز وباب المندب

حذر الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، من تصاعد حدة التوترات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تدفع باتجاه تحول الصراع إلى مواجهة إقليمية شاملة لن تقتصر تداعياتها على مضيق هرمز فحسب، بل ستمتد لتشمل مضيق باب المندب أيضًا.



وأوضح "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن الجانب الإيراني يتعامل من منطلق شعور بالانتصار وكسب الوقت؛ حيث تزداد ثقة طهران في مواقفها رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة وتأكيداته المستمرة بشأن تدمير القدرات الإيرانية، إلا أن الواقع يشهد استمرارًا إيرانيًا في خوض الحرب.

وأشار إلى ضرورة الاستعانة بالعلوم الاجتماعية والثوابت التاريخية لتفكيك هذا المشهد المعقد، مستشهدًا بما مرت به أوروبا في القرن التاسع عشر من أزمات مماثلة حُسمت عبر صياغة تفاهمات مشتركة.

وأضاف: "آن الأوان لتأسيس منظومة أمنية جديدة وخاصة بالأمن الإقليمي في المنطقة"، لافتًا إلى أن هذه المنظومة المقترحة ستواجه أربعة تحديات رئيسية؛ يأتي على رأسها كيفية التعامل مع رئيس الولايات المتحدة وسياساته، وهو ما يشكل إشكالية وتحديًا قائمًا بذاته يتطلب رؤية واضحة ومستعدة لسيناريوهات التصعيد كافة.