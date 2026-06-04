عمرو عثمان: إنشاء أول منصة رقمية للتوعية من مخاطر الإدمان والمخدرات

استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الخطة التنفيذية للتدخلات الوقائية والعلاجية والأنشطة المقترح تنفيذها من خلال صندوق مكافحة الإدمان خلال العام المالي 2026 / 2027 بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، منها إنشاء أول منصة رقمية للتوعية من مخاطر الإدمان حيث تعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية للوصول المباشر إلى الشباب وتوعيتهم بأخطار الإدمان ، وتوجيه المرضى إلى خدمات العلاج المجاني من خلال المراكز التابعة للصندوق .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق جهود الصندوق خلال العام المالي 2025/2026 ،واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للصندوق فى ضوء قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تنظيم صندوق مكافحة الإدمان بأن يكون هيئة عامة خدمية تتبع مجلس الوزراء فضلا عن اعتماد خطة العمل للعام المقبل بحضور اللواء طبيب إيهاب الباز مستشار الطب النفسي للقوات المسلحة، والمستشارة سالي الصعيدي مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة، والدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية ،و مدحت وهبه المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ،وممثل من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ويحيى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة المالية والدكتورة أميرة زكى ممثل وزارة التعليم العالى ، وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الصندوق ،وممثلي الوزارات والجهات المعنية .

المرحلة الثانية من أندية الوقاية

وأوضح عثمان أنه جارى الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من أندية الوقاية وهي مقرات للصندوق داخل مراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ،وتهدف إلى تعزيز سبل الوقاية والحماية بين الشباب والأطفال والأسر من المترددين على النوادي ومراكز الشباب بالمحافظات ،فضلا عن إنشاء 5 بيوت تطوع جدد بالجامعات المصرية ليصل إجمالي عدد بيوت التطوع الى 15 بيت تطوع خلال العام الدراسي المقبل ،وتستهدف العمل على استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، بجانب العمل على زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات ، فضلا عن دمج مكون التوعية بالمخدرات داخل مادة القضايا المجتمعية بالجامعات .