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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير عاجل.. شاحنات شيفروليه وGMC تتحرك دون أوامر من السائق

استدعاء شيفروليه إكسبريس 2026
استدعاء شيفروليه إكسبريس 2026
عزة عاطف

أطلقت مجموعة "جنرال موتورز" (GM) الأمريكية حملة استدعاء مادية وعاجلة لعدد من شاحنات الفان الشهيرة من طرازي “شيفروليه إكسبريس” و"جي إم سي سافانا" موديلات عام 2026. 

وجاء هذا التحرك الحمائي والبرمجي السريع بعد رصد عيب مصنعي وتكنولوجي خطير في آلية اختيار تروس ناقل الحركة (الفتيس)، مما قد يتسبب في تحرك الشاحنات الضخمة بشكل مفاجئ وغير متوقع على الطرقات، وهو ما يرفع بوضوح من مخاطر التعرض للحوادث المادية والاصطدامات بنسبة 100%.

تفاصيل الخلل الميكانيكي ونصائح لتفادي التحرك المفاجئ للشاحنات

ينحصر الخلل الهندسي المكتشف في إمكانية قيام السائقين باختيار تروس خاطئة ميكانيكيًا وعن غير قصد أثناء تحريك عصا ناقل الحركة، بسبب عدم التوافق البرمجي الدقيق بين موضع العصا الفعلي والمؤشر الرقمي الظاهر في التابلوه.

وأكدت التقارير الصادرة أن الاستدعاء الحالي محدود النطاق للغاية ويستهدف صراحة 232 مركبة فقط متضررة من هذا العيب المصنعي. 

ونصحت الشركة الملاك بضرورة التحقق البصري الدقيق من مؤشر التروس بوضوح قبل الانطلاق، مع الالتزام التام والمادي باستخدام مكابح اليد (الفرامل التوازنية) بانتظام لمنع أي تحرك عشوائي للمركبة.

خطة الإصلاحات المجانية تحت الضمان وموعد إخطار الملاك رسميا

أعلنت الإدارة التنفيذية لمجموعة جنرال موتورز أن كافة عمليات الفحص الفني وإعادة ضبط الأنظمة الميكانيكية والبرمجية المتضررة داخل خطوط الإنتاج والشاسيه ستتم بالكامل تحت مظلة الضمان المعتمد والمادي وبشكل مجاني تمامًا دون تحميل المستهلكين أي أعباء مالية إضافية. 

وأكد المصنع الأمريكي أن عمليات إخطار الملاك الرسمية ستبدأ في 13 يوليو من عام 2026 لتوجيه المركبات المتضررة نحو مراكز الخدمة المعتمدة فورًا.

صمود الطرازات الكلاسيكية وتحديات التصنيع في قطاع النقل التجاري

يثير هذا الاستدعاء دهشة محللي أسواق السيارات؛ إذ تعد شاحنات إكسبريس وسافانا من أقدم المركبات المستمرة في خطوط الإنتاج العالمية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود كاملة دون إعادة تصميم شاملة، مما يعكس البنية الهندسية المعقدة لخطوط التجميع الحالية والتي قد تفرز عيوبًا مفاجئة حتى في الطرازات الأكثر اعتمادية. 

ورغم هذا الخلل، لا تزال هذه الشاحنات تحظى بشعبية قياسية جارفة بين مديري الأساطيل التجارية، والحرفيين، ومشرّعي خطوط النقل بفضل المحركات القوية، وقدرات السحب الميكانيكية الهائلة، وسهولة الصيانة التي تجعل احتمالية الاستغناء عنها قريبة من 0%.

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