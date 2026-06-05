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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إبراهيم سعودي أمينا مساعدا للجنة التشريعية بحزب مستقبل وطن

النقض إبراهيم عبدالعزيز سعودي أمينًا مساعدًا للجنة
النقض إبراهيم عبدالعزيز سعودي أمينًا مساعدًا للجنة
حسن رضوان

أصدر حزب مستقبل وطن قرارًا بتشكيل اللجنة التشريعية بالحزب، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف أمينًا للجنة، فيما ضم التشكيل الجديد المحامي بالنقض إبراهيم عبدالعزيز سعودي أمينًا مساعدًا للجنة، إلى جانب عدد من القانونيين والمتخصصين.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب مستقبل وطن، وبناءً على ما عرضه أمين الشؤون التشريعية، وبعد موافقة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب.

وتوجه المحامي إبراهيم سعودي بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والنائب أحمد حلمي الشريف وقيادات الحزب على هذه الثقة، مؤكدًا أن التكليف الجديد يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة تتطلب مزيدًا من العمل والعطاء لخدمة الوطن والصالح العام.

وقال إن قيمة أي موقع لا تكمن فيما يمنحه لشاغله من تقدير، وإنما فيما يرتبه من واجبات ومسؤوليات، وما يتيحه من فرص للإسهام في خدمة المجتمع ودعم مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى التعاون مع أعضاء اللجنة في دعم سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة والانتصار للحق.

وأضاف أن هذا التكليف يمثل فرصة لبذل المزيد من الجهد في خدمة مصر، والإسهام في تطوير العمل التشريعي والحزبي بما يحقق الصالح العام ويعزز مكانة الدولة ويدفع مسيرة التنمية إلى الأمام.

واختتم تصريحاته بالدعاء أن يوفقه الله إلى أداء هذه الأمانة، وأن يحفظ مصر ويوفق أبناءها جميعًا إلى ما فيه خير الوطن ونماؤه وازدهاره.

إبراهيم سعودي مستقبل وطن حزب مستقبل وطن اللجنة التشريعية النائب أحمد حلمي عبدالعزيز سعودي

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