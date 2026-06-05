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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد صبيح

تراجع سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية بختام تعاملات اليوم الجمعة 5-6-2026.

سعر الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب 35 جنيها جديدة بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية.

سعر الذهب في مصر

ومع استمرار التداول يفقد سعر جرام الذهب أكثر من 125 جنيهًا منذ أمس وحتى اليوم.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب 6515 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7445 جنيها للشراء و7331 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6825 جنيها للشراء و6720 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6515 جنيها للشراء و6415 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5584 جنيها للشراء و5498 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 52.12 ألف جنيه للشراء و 51.32 ألف جنيه.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4339 دولارا للشراء و4338 دولارا للبيع.

تراجع سعر الذهب سعر الذهب سعر الذهب يتراجع سعر جرام الذهب جرام الذهب سعر عيار 24

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